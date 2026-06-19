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Causa abierta

Qué decidió la Justicia sobre Achraf Hakimi en la causa por violación

El proceso judicial contra el futbolista marroquí avanza a una nueva etapa tras la resolución de la sala de instrucción, que desestimó el recurso de la defensa y habilitó la instancia oral en el tribunal penal correspondiente.

Hakimi será juzgado en Francia por una denuncia de violación.Hakimi será juzgado en Francia por una denuncia de violación.
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La Justicia francesa resolvió que Achraf Hakimi será sometido a juicio por una acusación de violación, luego de que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa. Con esta decisión, el expediente avanza hacia la instancia penal en el tribunal departamental de Hauts-de-Seine.

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La causa se inició en 2023 a partir de la denuncia de una joven que señaló un presunto ataque sexual ocurrido en el domicilio del futbolista, luego de un contacto previo entre ambos a través de redes sociales. Hakimi negó desde el comienzo las acusaciones y mantiene su postura de inocencia.

Los planteos de la defensa

De acuerdo con la investigación, la denunciante habría sido invitada a la vivienda del jugador, donde se produjo el hecho denunciado, según su testimonio. La defensa del futbolista intentó frenar el avance a juicio oral, al cuestionar la solidez de las pruebas y señalar contradicciones en el expediente.

Sin embargo, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea analizado en instancia oral, lo que representó un revés para la estrategia legal del jugador del Paris Saint-Germain.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Morocco's Achraf Hakimi reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Caean CoutoEl lateral marroquí continúa compitiendo mientras avanza el proceso judicial.

Posturas enfrentadas

La resolución generó reacciones opuestas. La defensa de Hakimi expresó su desacuerdo con el fallo y sostuvo que no se habrían valorado adecuadamente ciertos elementos del expediente que, según su postura, favorecen al futbolista.

En cambio, la representación legal de la denunciante celebró el avance a juicio y afirmó que la decisión judicial constituye un paso importante para que su clienta pueda ser escuchada en el proceso.

El mensaje del futbolista

Tras conocerse la resolución, Hakimi se expresó en redes sociales, donde reiteró su inocencia y cuestionó el impacto de la exposición mediática en su vida personal y familiar. El jugador afirmó que espera con expectativa la instancia judicial para poder dar su versión de los hechos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Morocco Press Conference - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 12, 2026 Morocco's Achraf Hakimi during the press conference REUTERS/Dylan MartinezEl futbolista quedó bajo la órbita de la Justicia francesa.

Actualmente, el lateral derecho se encuentra concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, mientras el proceso judicial continúa su curso sin fecha confirmada de inicio del juicio.

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