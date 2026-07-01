A 48 horas del partido en Miami

Scaloni probó el equipo pensando en Cabo Verde: Romero, Tagliafico, Mac Allister y Lautaro serían titulares

El equipo nacional volvió a entrenarse de cara al duelo frente al elenco africano por los 16avos de final del Mundial y el entrenador comenzó a definir la formación. A falta de una práctica, cuatro futbolistas aparecen con ventaja para meterse entre los titulares.