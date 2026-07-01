La Selección Argentina completó este miércoles una nueva jornada de entrenamiento con la mira puesta en el partido frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
Scaloni probó el equipo pensando en Cabo Verde: Romero, Tagliafico, Mac Allister y Lautaro serían titulares
El equipo nacional volvió a entrenarse de cara al duelo frente al elenco africano por los 16avos de final del Mundial y el entrenador comenzó a definir la formación. A falta de una práctica, cuatro futbolistas aparecen con ventaja para meterse entre los titulares.
Si bien todavía resta una práctica antes del compromiso, el entrenador Lionel Scaloni empezó a despejar varias dudas y ya tiene un equipo que toma forma.
En la defensa, Cristian "Cuti" Romero se perfila para integrar la zaga central en lugar de Nicolás Otamendi, mientras que Nicolás Tagliafico tendría la ventaja sobre Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo.
En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister aparece un paso por delante de Leandro Paredes y sería el elegido para acompañar a Enzo Fernández y Rodrigo De Paul en el mediocampo.
La otra incógnita está en el ataque. Lautaro Martínez cuenta con una leve ventaja sobre Julián Álvarez para ocupar el puesto de centrodelantero, acompañado por Lionel Messi y Thiago Almada.
El probable 11 argentino
De no surgir cambios en el entrenamiento que resta antes del encuentro, la formación de la "Albiceleste" sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Cronograma de actividades de la Selección antes de enfrentar a Cabo Verde
Miércoles 1 de julio
16.00-- Vuelo hacia Miami
Jueves 2 de julio
14.45-- Conferencia de Lionel Scaloni + jugador
18.00-- Entrenamiento oficial en predio Florida Blue de Inter Miami (15 minutos iniciales abiertos a los medios acreditados unicamente por FIFA)
Indumentaria confirmada
La FIFA confirmó las vestimentas que utilizarán Argentina y Cabo Verde para el duelo de dieciseisavos de final que se disputará el próximo viernes desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Como en el debut con goleada ante Argelia, los dirigidos por Lionel Scaloni irán con la tradicional camiseta albiceleste y pantalones y medias blancas.
Por primera vez en lo que va de la Copa del Mundo Argentina repetirá indumentaria, ya que ante Austria utilizó la titular pero con la parte de abajo azul marino, mientras que en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania vistió la camiseta alternativa.
La Selección irá de esta forma porque su rival, Cabo Verde, utilizará su indumentaria titular que es íntegramente azul: la misma que vistió en el histórico empate ante España del debut y en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita que le permitió clasificarse a los dieciseisavos de final.
En cuanto a los arqueros, Emiliano Martínez vestirá íntegramente de verde -la misma indumentaria que utilizó ante Austria-, mientras que Vozinha lo hará de amarillo, como en el duelo ante España en Atlanta que lo tuvo como figura y lo hizo crecer millones de seguidores en redes sociales.