#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Estados Unidos venció a Bosnia, resistió con un hombre menos y avanzó a octavos de final

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino ganó 2-0 en San Francisco con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Jugará los octavos de final frente a Bélgica.

Malik Tillman sentenció el triunfo estadounidense con un preciso tiro libre. Foto: ReutersMalik Tillman sentenció el triunfo estadounidense con un preciso tiro libre. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Estados Unidos hizo valer la localía, derrotó 2-0 a Bosnia-Herzegovina en San Francisco y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Mauricio Pochettino jugó más de media hora con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, pero logró sostener la ventaja y liquidó el encuentro sobre el cierre.

Con este resultado, el conjunto estadounidense enfrentará a Bélgica en la próxima ronda, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil NobleBalogun, pese a salir por roja, fue la figura. Foto: Reuters

Balogun abrió el camino

Estados Unidos asumió el protagonismo desde el comienzo y dominó la posesión frente a un rival que apostó por esperar y salir de contraataque.

Después de un gol anulado por posición adelantada, Balogun encontró su revancha a los 44 minutos del primer tiempo. El delantero aprovechó una recuperación en campo rival, atacó el espacio y definió con precisión para establecer el 1-0 antes del descanso.

La roja que cambió el partido

El complemento modificó el desarrollo. A los 18 minutos, Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR por un fuerte pisotón sobre Muharemovic.

Con superioridad numérica, Bosnia adelantó sus líneas y comenzó a presionar en busca del empate. Estados Unidos retrocedió algunos metros, apostó por el orden defensivo y resistió los avances del conjunto europeo.

Tillman sentenció la clasificación

Cuando el partido parecía complicarse para los locales, Malik Tillman apareció con una ejecución impecable de tiro libre para marcar el 2-0 a los 36 minutos del segundo tiempo.

El gol dio tranquilidad al equipo de Pochettino, que administró la ventaja hasta el pitazo final y selló el pase a los octavos de final, donde tendrá un exigente cruce frente a Bélgica.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro