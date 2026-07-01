Estados Unidos venció a Bosnia, resistió con un hombre menos y avanzó a octavos de final

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



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