Estados Unidos hizo valer la localía, derrotó 2-0 a Bosnia-Herzegovina en San Francisco y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Mauricio Pochettino jugó más de media hora con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, pero logró sostener la ventaja y liquidó el encuentro sobre el cierre.
Estados Unidos venció a Bosnia, resistió con un hombre menos y avanzó a octavos de final
El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino ganó 2-0 en San Francisco con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Jugará los octavos de final frente a Bélgica.
Con este resultado, el conjunto estadounidense enfrentará a Bélgica en la próxima ronda, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.
Balogun abrió el camino
Estados Unidos asumió el protagonismo desde el comienzo y dominó la posesión frente a un rival que apostó por esperar y salir de contraataque.
Después de un gol anulado por posición adelantada, Balogun encontró su revancha a los 44 minutos del primer tiempo. El delantero aprovechó una recuperación en campo rival, atacó el espacio y definió con precisión para establecer el 1-0 antes del descanso.
La roja que cambió el partido
El complemento modificó el desarrollo. A los 18 minutos, Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR por un fuerte pisotón sobre Muharemovic.
Con superioridad numérica, Bosnia adelantó sus líneas y comenzó a presionar en busca del empate. Estados Unidos retrocedió algunos metros, apostó por el orden defensivo y resistió los avances del conjunto europeo.
Tillman sentenció la clasificación
Cuando el partido parecía complicarse para los locales, Malik Tillman apareció con una ejecución impecable de tiro libre para marcar el 2-0 a los 36 minutos del segundo tiempo.
El gol dio tranquilidad al equipo de Pochettino, que administró la ventaja hasta el pitazo final y selló el pase a los octavos de final, donde tendrá un exigente cruce frente a Bélgica.