El extremo izquierdo del Atlético de Madrid, Thiago Almada, se expresó luego de que Argentina clasificara en la fase de grupos en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de final en la Copa Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, Canadá y México.
“Vamos a intentar defender el título”: Thiago Almada en la previa de Argentina-Cabo Verde
Además, el extremo izquierdo hizo un análisis de su presente en la selección y del equipo en la fase de grupos. "Soñé con este momento: jugar en la selección, ser titular. Trato de cuidar mi lugar día a día", aseguró el hombre del Atlético Madrid.
El ex Vélez palpitó el próximo encuentro ante el equipo africano y señaló cómo se preparan para el partido "Encaramos con la exigencia que lleva un Mundial, como lo hicimos en la fase de grupos: estar en todos los detalles, todos juntos como equipo; eso nos hace mucho más fuertes".
Además, les dedicó un mensaje a los hinchas argentinos "Gracias por el apoyo de siempre, vamos a tratar de defender el título y dejar la camiseta en lo más alto".
"Muy contento por estos 3 partidos"
También habló sobre las sensaciones que dejó la primera ronda del Mundial 2026 "Muy contento por estos tres partidos, pudimos sacar 9 puntos y salir primeros como queríamos, haciendo una gran fase de grupos".
A su vez, describió cómo se siente en lo personal "Soñé con este momento: jugar en la selección, ser titular. Trato de cuidar mi lugar día a día; se hace fácil con los compañeros que tengo. Me siento muy bien ayudando al equipo".
Thiago Almada se consolidó como una pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni, conformando en la mayoría de los partidos el once titular del técnico; en lo que va de la Copa del Mundo arrancó los dos primeros partidos de titular y uno desde el banco.
Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium (Miami) por los 16avos de final y el pase a los octavos, donde, en caso de lograr el objetivo, deberá medirse ante el ganador de Australia y Egipto.
El conjunto "albiceleste" llega a la segunda ronda luego de obtener puntaje perfecto en la fase de grupos, 9 de 9 puntos posibles: arrancó con la victoria 3-0 ante Argelia con hat-trick de Lionel Messi, seguido del 2-0 sobre Austria, también con ambos goles del capitán, y por último un 3-1 frente a Jordania con tantos de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez (p) y uno más de Lionel.
El presidente de Cabo Verde anticipó que ganarán 1-0
La Selección Argentina ultima detalles para el cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, un partido que tiene en vilo al mundo y al país africano, la gran revelación de esta edición mundialista.
En la antesala al encuentro, José María Neves, presidente caboverdiano, mostró su orgullo por la selección de su país por llegar a tal instancia: "Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando", admitió.
En la continuidad, sacó pecho, afirmó que "le ganaremos 1-0 a Argentina" y que tal triunfo "sería la consagración ante el mundo y eso sería trascendental para Cabo Verde. Vamos con toda nuestra fuerza y nuestra inteligencia para hacer un gran partido ante Argentina", soltó en Super Deportivo Radio.
En su intervención, el titular de la nación africana marcó lo que necesita su selección para vencer a la "Albiceleste": "Tiene que usar la inteligencia de Cabo Verde y demostrar al mundo la grandeza de esta nación. Esa sería nuestra mayor victoria".
En el mismo pasaje, se sinceró: “Cuando Cabo Verde se clasificó para el Mundial nos preparamos para enfrentar a los mejores del mundo. Ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”.
En otro pasaje, Neves confesó que los futbolistas le realizarán un regalo especial a Lionel Messi en la antesala al partido: "Vamos a obsequiarle una camiseta con su nombre para homenajearlo como uno de los mejores del mundo".
En ese momento, el presidente se fue en elogios con el capitán argentino: "Messi es un gran jugador, es respetado en Cabo Verde y para muchos es el mejor del mundo. Él representa la resiliencia y la perfección del mundo del fútbol".