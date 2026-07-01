Será titular el viernes en Miami

“Vamos a intentar defender el título”: Thiago Almada en la previa de Argentina-Cabo Verde

Además, el extremo izquierdo hizo un análisis de su presente en la selección y del equipo en la fase de grupos. "Soñé con este momento: jugar en la selección, ser titular. Trato de cuidar mi lugar día a día", aseguró el hombre del Atlético Madrid.