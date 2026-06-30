Antes del partido

Mundial 2026: hinchas de México hicieron un ruidoso banderazo frente al hotel de Ecuador para alterar el descanso

Cientos de hinchas mexicanos se concentraron durante la madrugada frente al hotel donde se hospeda la selección de Ecuador en Ciudad de México. Con bombos, bocinas, cánticos y música buscaron alterar el descanso del equipo dirigido por Sebastián Beccacece en la previa del partido por los dieciseisavos de final.