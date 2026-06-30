La previa del encuentro entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzó varias horas antes del pitazo inicial.
Mundial 2026: hinchas de México hicieron un ruidoso banderazo frente al hotel de Ecuador para alterar el descanso
Cientos de hinchas mexicanos se concentraron durante la madrugada frente al hotel donde se hospeda la selección de Ecuador en Ciudad de México. Con bombos, bocinas, cánticos y música buscaron alterar el descanso del equipo dirigido por Sebastián Beccacece en la previa del partido por los dieciseisavos de final.
Durante la madrugada de este martes, un numeroso grupo de hinchas mexicanos se reunió frente al hotel donde concentra la selección ecuatoriana, en la Ciudad de México, con el objetivo de generar ruido y dificultar el descanso de los futbolistas antes de uno de los partidos más importantes para ambos equipos.
Una madrugada con bombos, bocinas y cánticos frente al hotel
La convocatoria había comenzado a circular en redes sociales durante el fin de semana y finalmente se concretó en la noche previa al encuentro. Poco después de la medianoche, decenas de simpatizantes del seleccionado local llegaron hasta el hotel donde se aloja Ecuador con instrumentos musicales, bocinas de automóviles, parlantes y motocicletas.
Con cánticos tradicionales de la afición mexicana, música a alto volumen y el sonido constante de las bocinas, los hinchas intentaron interrumpir el descanso del plantel dirigido por Sebastián Beccacece. La intención era ejercer presión antes del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá.
Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud de la convocatoria. En las imágenes se observa a cientos de personas ocupando parte de la avenida frente al hotel, mientras entonan canciones de apoyo al "Tri" y hacen sonar tambores y trompetas. También se escuchan bocinazos permanentes y el acelerador de algunas motocicletas, que se sumaron al ruido general.
Según reportes de la prensa mexicana, el hotel permaneció resguardado por un operativo de seguridad con vallas metálicas y presencia de efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, los aficionados permanecieron a unos 30 metros del ingreso principal y continuaron con la manifestación durante buena parte de la madrugada.
Algunos jugadores ecuatorianos incluso se asomaron por las ventanas para observar lo que ocurría en el exterior, una escena que también quedó registrada en videos compartidos en plataformas digitales.
Aunque este tipo de acciones suele repetirse en distintas competencias internacionales, especialmente en Sudamérica, la situación generó repercusión por tratarse de un Mundial organizado bajo estrictos protocolos de seguridad y convivencia entre las selecciones participantes.
Un partido decisivo con un clima cada vez más intenso
El encuentro entre México y Ecuador corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y enfrenta a dos seleccionados que llegan con expectativas importantes tras superar la fase de grupos.
México, impulsado por su condición de anfitrión y el respaldo de miles de aficionados, buscará aprovechar el apoyo del público para avanzar a los octavos de final. Ecuador, por su parte, llega fortalecido tras una destacada actuación en la etapa inicial del torneo y con la intención de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
En los días previos al partido también había trascendido la preocupación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la disponibilidad de entradas para sus simpatizantes, debido a la menor cantidad de localidades destinadas a la parcialidad visitante. Esa situación incrementó la expectativa alrededor del encuentro y del ambiente que se viviría en el estadio.
La concentración de aficionados frente al hotel fue interpretada como una forma de trasladar esa presión también fuera del campo de juego. Si bien no se registraron incidentes de gravedad ni enfrentamientos con la policía, las imágenes del improvisado "banderazo nocturno" recorrieron rápidamente las redes sociales y generaron opiniones divididas.
Mientras algunos usuarios consideraron que se trata de una práctica habitual dentro del folclore futbolero y una manera de apoyar al equipo local, otros cuestionaron la iniciativa por entender que busca alterar deliberadamente el descanso del rival antes de un compromiso oficial.
Desde la delegación ecuatoriana no hubo declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. El cuerpo técnico mantuvo la planificación prevista para la jornada y evitó pronunciarse públicamente acerca del episodio, concentrando toda la atención en la preparación del encuentro.
El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece intentará dejar atrás el ruido de la previa para enfocarse exclusivamente en el desafío deportivo. Del otro lado estará un México que contará con el respaldo de un estadio colmado y de una afición que comenzó a jugar su partido varias horas antes del inicio del encuentro.