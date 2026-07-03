Tras el fracaso en el Mundial 2026

Alemania inicia una nueva etapa: Nagelsmann dejó el cargo y Klopp aparece como principal candidato

La Federación Alemana de Fútbol oficializó la salida de Julian Nagelsmann tras la prematura eliminación en el Mundial 2026. En paralelo, anunció que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp para encabezar un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de devolver a la "Mannschaft" al primer plano internacional.