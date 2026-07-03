La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 desencadenó un profundo cambio en la estructura deportiva de la selección. Este viernes, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó oficialmente la salida de Julian Nagelsmann como entrenador y adelantó que iniciará negociaciones con Jürgen Klopp para que asuma la conducción del equipo nacional.
Alemania inicia una nueva etapa: Nagelsmann dejó el cargo y Klopp aparece como principal candidato
La Federación Alemana de Fútbol oficializó la salida de Julian Nagelsmann tras la prematura eliminación en el Mundial 2026. En paralelo, anunció que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp para encabezar un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de devolver a la "Mannschaft" al primer plano internacional.
Aunque Nagelsmann no había manifestado públicamente su intención de dejar el cargo, la dirigencia decidió cerrar su ciclo tras una nueva actuación por debajo de las expectativas en una Copa del Mundo.
La DFB apuesta por Klopp para liderar la reconstrucción
A través de un comunicado, la Federación agradeció el trabajo realizado por Nagelsmann desde su llegada al seleccionado en septiembre de 2023.
"La Federación Alemana de Fútbol agradece expresamente a Julian Nagelsmann su labor desde septiembre de 2023. Se caracteriza por un alto nivel de compromiso y una ambición extraordinaria. Julian Nagelsmann es, además, una persona sumamente responsable y sincera a la que todos valoramos", señaló la entidad.
En el mismo texto, la DFB confirmó que su prioridad es convencer a Jürgen Klopp de asumir el cargo.
"Respecto al nombramiento de un nuevo entrenador, la directiva de la DFB ahora entablará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha manifestado su disposición a asumir el cargo", informó el organismo.
El ex entrenador del Liverpool es considerado el principal candidato para liderar un proyecto de renovación integral que permita recuperar el protagonismo perdido por la selección alemana.
Un gigante que no logra recuperarse desde 2014
La salida de Nagelsmann representa un nuevo capítulo en la crisis deportiva que atraviesa Alemania desde la conquista del Mundial de Brasil 2014.
Luego de levantar su cuarta Copa del Mundo, la "Mannschaft" no consiguió volver a ser protagonista en las grandes competencias internacionales.
En Rusia 2018 sufrió una eliminación histórica al finalizar última en su grupo tras las derrotas ante México y Corea del Sur. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a quedar eliminada en la fase de grupos pese a vencer a Costa Rica en la última jornada.
Ahora, la caída frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 profundizó una serie de resultados que encendieron las alarmas en el fútbol alemán.
El desafío de recuperar el prestigio internacional
La posible llegada de Klopp aparece como una apuesta fuerte de la Federación para reconstruir una selección que perdió continuidad entre las principales potencias del fútbol mundial.
Con una extensa trayectoria en clubes de primer nivel y un exitoso paso por el Liverpool, el entrenador alemán tendría la misión de renovar el plantel, recuperar una identidad futbolística y devolver a Alemania al lugar de privilegio que históricamente ocupó en el escenario internacional.
Tras varios torneos marcados por las frustraciones, la DFB busca iniciar un nuevo ciclo que le permita dejar atrás una de las etapas más difíciles de su historia reciente.