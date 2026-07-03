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Miami es Argentina: locura y banderazo antes de Cabo Verde

Los fanáticos de la Albiceleste coparon las calles y playas de la ciudad estadounidense para palpitar el trascendental partido por el Mundial 2026. Con el respaldo explícito de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, la hinchada promete armar hoy una fiesta única y hacer sentir a la Selección más local que nunca en el Hard Rock Stadium

Locura Argentina en la previa del partido con Cabo Verde REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAYLocura Argentina en la previa del partido con Cabo Verde REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY
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A horas de un encuentro decisivo entre Argentina y Cabo Verde, los hinchas argentinos que se encuentran en Miami coparon la ciudad con un tremendo banderazo bien argentino. Como se prevé, el Hard Rock Stadium recibirá una marea Albiceleste para este partido del Mundial 2026, pero en las calles miamenses ya se siente su presencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina fans in Times Square - New York City, New York, U.S. - July 2, 2026 Argentina fans with flags and banners ahead of their round of 32 match tomorrow against Cape Verde REUTERS/Carolina Herrera TPX IMAGES OF THE DAYMiles de fanáticos le dieron el apoyo a la Selección Argentina REUTERS/Carolina Herrera

Con un centenar de gente reunida en diferentes puntos -como calles y playas-, Miami fue más Argentina que nunca y la Scaloneta será más local que nunca. Una verdadera locura a 24hs de un partido clave para la Selección, pero que no deja de ser recién la primera instancia de mata-mata del Mundial.

Esto quiere decir que la locura por la Scaloneta tiene mucho margen para seguir creciendo y agigantándose, más aún teniendo en cuenta que, de pasar, Messi y compañía jugarán en Atlanta y muchos argentinos harán base nuevamente en Miami. De momento, ya es una de las Selecciones con mayor convocatoria y presencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina fans in Times Square - New York City, New York, U.S. - July 2, 2026 Argentina fans ahead of their round of 32 match tomorrow against Cape Verde REUTERS/Carolina HerreraMiami se vistió de celeste y blanco en la previa del partido con Cabo Verde REUTERS/Carolina Herrera

“Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. A nosotros ese apoyo nos encanta, nos da algo más. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta, eso es más que evidente”, dijo Scaloni en la conferencia de prensa pre partido. Y vaya si esta vez, más que nunca, lo tendrá en Miami.

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