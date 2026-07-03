Rumbo al duelo de eliminación directa

Miami es Argentina: locura y banderazo antes de Cabo Verde

Los fanáticos de la Albiceleste coparon las calles y playas de la ciudad estadounidense para palpitar el trascendental partido por el Mundial 2026. Con el respaldo explícito de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, la hinchada promete armar hoy una fiesta única y hacer sentir a la Selección más local que nunca en el Hard Rock Stadium