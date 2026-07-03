La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 3 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes al fin de los 16avos de final. La jornada tendrá un total de cuatro encuentros.
16avos
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 3 de julio
Con la mayoría de los cruces de octavos ya definidos, llegó la última fecha de 16avos de final con cuatro partidos en total.
Horarios y TV de la cita mundialista.
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Luego de la apertura de la segunda instancia, este viernes es el turno de dos de CONMEBOL, Argentina y Colombia.
Cronograma
00:00 Suiza vs. Argelia (Paramount+, DAZN, DSports y Flow)
15:00 Australia vs. Egipto (TyC Sports, Paramount+, DSports)
19:00 Argentina vs. Cabo Verde (TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports)
¿Messi logrará continuar su racha?. Foto: Fernando Nicola
22:30 Colombia vs. Ghana (Paramount+, DAZN, DSports y Flow)
Los cruces que se vienen en octavos
- Paraguay vs Francia
Alfaro va por otra utopía. Foto: Reuters
- Canadá vs Marruecos
- Brasil vs Noruega
- Estados vs Bélgica
- México vs Inglaterra
- Portugal vs España
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