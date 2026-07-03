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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
16avos

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 3 de julio

Con la mayoría de los cruces de octavos ya definidos, llegó la última fecha de 16avos de final con cuatro partidos en total.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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La Copa del Mundo 2026 continuará este viernes 3 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes al fin de los 16avos de final. La jornada tendrá un total de cuatro encuentros.

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Luego de la apertura de la segunda instancia, este viernes es el turno de dos de CONMEBOL, Argentina y Colombia.

Cronograma

00:00 Suiza vs. Argelia (Paramount+, DAZN, DSports y Flow)

15:00 Australia vs. Egipto (TyC Sports, Paramount+, DSports)

19:00 Argentina vs. Cabo Verde (TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN, DSports)

Argentina 3 Jordania 1 secuencia gol de Messi de tiro libre¿Messi logrará continuar su racha?. Foto: Fernando Nicola

22:30 Colombia vs. Ghana (Paramount+, DAZN, DSports y Flow)

Los cruces que se vienen en octavos

  • Paraguay vs Francia
¿Qué tan Alfarista sos?: el juego para descubrir si conocés las frases de Gustavo Alfaro. Foto: ReutersAlfaro va por otra utopía. Foto: Reuters
  • Canadá vs Marruecos
  • Brasil vs Noruega
  • Estados vs Bélgica
  • México vs Inglaterra


  • Portugal vs España
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#TEMAS:
Horarios y TV
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Selección Argentina de Fútbol

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