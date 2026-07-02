Este viernes desde las 19.00, la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en Mimai por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la pervia, Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la Albiceleste, palpitó el choque ante los africanos, habló de su relación con Lionel Messi y de su rol en la Scaloneta.
De Paul definió su rol en la Selección Argentina, el disfrute de Messi y Cabo Verde: "No nos vamos a guardar nada"
El Motorcito habló en la previa a los 16vos de final del Mundial 2026, dejó en claro que se siente "importante" y evitó bajarle el precio al rival. "Sería un error pensar más allá", aseguró.
El rival en la próxima instancia es uno de los que llegaba como más débiles a la Copa del Mundo y dio la sorpresa ante España y Uruguay. "Con el correr de los años y entender estas competencias, esto es fútbol y podía suceder. Nos toca un rival que lo hizo muy bien en la fase de grupos", expresó el Motorcito.
"No es fácil jugar contra las selecciones que jugaron y cómo fue el desarrollo de los partidos. Hay que afrontarlo con mucha responsabilidad, es muy importante para nosotros", agregó.
"Sería un error pensar más allá del partido de mañana, no nos vamos a guardar nada. Nos ponemos la camiseta sin importar la competición o el rival. Vestir la camiseta de Argentina es lo máximo, sean diez o noventa minutos, hay que vaciarse. El partido de mañana es el último, lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea y haya más", completó.
De Paul y su relación con Messi
Desde su llegada a la Selección Argentina hace casi 90 partidos, Rodrigo De Paul forjó una amistad con Lionel Messi, con quien hoy comparte plantel en Inter Miami. "Me representa un montón ser amigo de Leo. Me considero un afortunado de estar ahí, compartir momentos con él. Me da mucho orgullo", indicó.
"No pensamos en los partidos que pueden faltar, hacer futurología no es bueno. Es importante disfrutar de él todos los días. Es verdad que uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene, pero todos lo estamos disfrutando, pensando en el objetivo más importante que es el partido de mañana", declaró luego.
"Por la cantidad de partidos y los años que llevo me siento importante o responsable de esta selección. Desde mi lugar y con la experiencia que tengo intento transmitirla a mi manera. Por suerte es un grupo muy capaz, muy serio, que entiende muy bien el lugar que ocupamos, la resposabilidad que tenemos y nos deja muy tranquilos", dijo De Paul.
Previo al Mundial, recibió críticas por estar en la MLS pero aseguró que "me he preparado para llegar de la mejor forma posible" y que se siente "bien y contento". Si bien hay momentos "en que uno está ansioso, nervioso y tiene miedo", la experiencia le permite "controlarlos para darle valor al disfrute".
Más frases de De Paul en conferencia de prensa
Sobre qué le diría al De Paul de cuatro años: "No sé si le diría algo porque todo lo que hizo fue experiencia, ganando sabiduría con los errores y los momentos que le tocó pasar". "
Le diría no solo a él sino a todos los que les gusta esta profesión que no lo logra el mejor sino el que más resiste, los sueños no son un lugar fácil y en el transcurso de ese camino para lograrlo hay un montón de cosas lindas, incluso más que el propio sueño", agregó.
Qué le dejó Scaloni: "Me enseñó un montón de cosas. Me hizo entender que la vida se puede ver de un montón de lugares. Siempre me quedo con que no somos jugadores de fútbol sino personas que juegan al fútbol".
"Esa frase para mí es importante porque detrás de cada uno hay una persona con problemas, satisfacciones y desiluciones. Cuando la persona que te guía entiende eso te sentís en un lugar más acogedor y podés desplegar mucho más tus virtudes", sumó el 7 argentino.
Cómo preparan el partido ante Cabo Verde: "Nosotros preparamos cada partido no dando mucho espacio a que las cosas nos sorprendan. A lo que no podemos controlar, tratamos de entender lo que tenemos que hacer, tener la cabeza fría en lo bueno y en lo malo y seguir una línea. Cuando llegan estas instancias donde uno sigue y uno se va, todo se define por detalles".
Qué hay que mejorar: "El grupo tiene más experiencia y la tiene que llevar a un lugar más positivo. No es fácil tenerla en Copas del Mundo. Mejorar se puede mejorar siempre, trabajamos para eso. Las otras selecciones conocen nuestras virtudes y defectos. El margen de mejora de esta selección es aún un montón".