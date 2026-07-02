En conferencia

De Paul definió su rol en la Selección Argentina, el disfrute de Messi y Cabo Verde: "No nos vamos a guardar nada"

El Motorcito habló en la previa a los 16vos de final del Mundial 2026, dejó en claro que se siente "importante" y evitó bajarle el precio al rival. "Sería un error pensar más allá", aseguró.