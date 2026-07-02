Mundial 2026

Messi no pudo contener la risa cuando abrieron la valija del Cuti Romero y había un objeto inesperado

La Selección argentina protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral durante su llegada a Miami. Un control de seguridad en el aeropuerto terminó con una revisión del equipaje de Cristian "Cuti" Romero y provocó la divertida reacción de Lionel Messi, en la antesala del próximo compromiso por el Mundial 2026.