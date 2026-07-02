En medio de la tensión propia de un Mundial de fútbol, la Selección argentina volvió a mostrar el clima de camaradería que caracteriza al plantel. Esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha ni por un entrenamiento, sino por un episodio ocurrido durante la llegada del equipo a Miami, donde disputará su próximo encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.
Messi no pudo contener la risa cuando abrieron la valija del Cuti Romero y había un objeto inesperado
La Selección argentina protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral durante su llegada a Miami. Un control de seguridad en el aeropuerto terminó con una revisión del equipaje de Cristian "Cuti" Romero y provocó la divertida reacción de Lionel Messi, en la antesala del próximo compromiso por el Mundial 2026.
Un control de rutina en el aeropuerto derivó en una escena tan inesperada como divertida: al revisar la valija de Cristian "Cuti" Romero apareció un objeto que sorprendió a todos y desató las carcajadas de Lionel Messi.
Un control de seguridad terminó con una escena viral
La delegación argentina arribó a Miami para continuar con su preparación de cara al primer partido de eliminación directa del certamen. Como ocurre con cualquier vuelo internacional, los futbolistas debieron pasar por los controles de seguridad del aeropuerto antes de abandonar la terminal.
Fue en ese momento cuando el equipaje del defensor del Tottenham llamó la atención de los agentes encargados del escáner. Una imagen detectada durante la inspección llevó a una de las oficiales de seguridad a solicitar una revisión manual de la valija para verificar de qué se trataba.
La situación despertó la curiosidad de varios integrantes de la delegación argentina, que se acercaron para observar qué ocurría. Entre ellos estaba Lionel Messi, quien siguió atentamente el procedimiento mientras esperaba junto a sus compañeros.
Cuando finalmente abrieron la valija apareció el motivo de la inspección: un gran encendedor de chispa, un elemento poco habitual para transportar en un equipaje y que llamó la atención tanto de los agentes como de los futbolistas.
La sorpresa fue inmediata. Messi no pudo contener la risa al ver el tamaño del encendedor y la situación que había generado. Su reacción contagió al resto del plantel, que comenzó a bromear con Romero mientras el momento era registrado por quienes estaban presentes.
Las imágenes comenzaron a circular pocos minutos después en la red social X y otras plataformas digitales, donde rápidamente se multiplicaron las reproducciones. El video fue compartido por miles de usuarios y se convirtió en uno de los contenidos más comentados relacionados con la Selección argentina en la previa de una nueva instancia del Mundial.
Los comentarios en redes sociales estuvieron marcados por el humor. Muchos hinchas destacaron la espontaneidad del episodio y la naturalidad con la que los jugadores vivieron una situación completamente ajena al fútbol.
Más allá de la anécdota, el momento permitió volver a observar el buen ambiente que reina dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Desde hace varios años, la Selección argentina se caracteriza por la cercanía entre sus integrantes y por un grupo consolidado que combina profesionalismo dentro de la cancha con momentos de distensión fuera de ella.
No es la primera vez que Messi aparece como protagonista de escenas de este tipo. Si bien suele mantener un perfil reservado, en las concentraciones comparte bromas y actividades con el resto de sus compañeros, una faceta que pocas veces queda registrada públicamente.
La Selección ya piensa en el partido de eliminación directa
Después del episodio ocurrido en el aeropuerto, el plantel dejó atrás las risas y retomó rápidamente el foco en la competencia. Argentina ya comenzó a preparar el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, una instancia decisiva en la que buscará seguir avanzando en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni programó para este jueves un nuevo entrenamiento en Miami, donde empezará a definir la formación que saldrá a la cancha frente al segundo clasificado del Grupo H.
Además de la práctica futbolística, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que analizará el presente del equipo y responderá consultas sobre el estado físico de algunos jugadores, así como también sobre la preparación para el encuentro de eliminación directa.
El viernes será la última jornada de trabajos antes del compromiso oficial. Durante ese día el plantel ajustará los últimos detalles tácticos y luego quedará concentrado para afrontar uno de los partidos más importantes del certamen.
Argentina llega a esta instancia luego de una sólida fase de grupos que le permitió avanzar como uno de los principales candidatos al título. El equipo mostró equilibrio entre defensa y ataque, además de mantener una identidad de juego consolidada bajo la conducción de Scaloni.
En ese contexto, futbolistas como Cristian Romero continúan siendo piezas fundamentales dentro del funcionamiento del seleccionado. El defensor cordobés se ha convertido en uno de los líderes de la última línea gracias a su firmeza y experiencia internacional.
Mientras tanto, Lionel Messi sigue siendo el principal referente del plantel, tanto dentro como fuera del campo de juego. A sus 39 años, el capitán continúa marcando el camino de un grupo que combina jugadores experimentados con jóvenes que comienzan a consolidarse en la Selección mayor.
Aunque el video del aeropuerto mostró una escena cargada de humor, también reflejó otro aspecto que suele destacar el cuerpo técnico: la unión del grupo. Esa convivencia diaria, fortalecida a lo largo de los últimos años, es considerada uno de los pilares que explican los buenos resultados obtenidos por la Albiceleste en las competencias internacionales.
La imagen de Messi riéndose al descubrir el llamativo encendedor en la valija del "Cuti" Romero quedó como una de las postales más curiosas de la previa de los 16avos de final. Un episodio menor desde lo deportivo, pero que volvió a mostrar el lado más humano de una Selección que convive bajo una enorme presión deportiva sin perder la espontaneidad ni el buen humor.