El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, arrancó el encuentro con la prensa haciendo una referencia, sin ocultar una profunda tristeza, del trágico accidente que le costó la vida a varios jóvenes en las cercanías de Casilda. “Quiero enviarle mis condolencias a los familiares de los chicos que murieron en un pueblo cercano al mío, me toca muy de cerca”, señaló el entrenador de la selección.
Scaloni, el consuelo por los chicos fallecidos en Casilda y las milanesas de un ex delantero de Colón
El DT de la selección no habló de la formación para el partido con Cabo Verde, se lo vio apenado con el accidente de los jóvenes de hace algunos días y se reencontró con Germán Denis, con quien compartió plantel en Bérgamo.
En otro momento, cuando se le concedió la consulta a Germán Denis, el ex jugador de Colón que está trabajando para la RAI en Italia, atendió su pregunta –que fue formulada en el idioma italiano- y dejó en claro el afecto que siente por él, con quien compartió plantel en Bérgamo. “Este me dio de comer milanesas en su casa y con su familia”, comentó el entrenador de la selección, quien no ocultó el cariño que siente por el delantero que brilló en el tiempo que jugó en Colón, antes de irse a Independiente.
“Estamos bien, pero hay un rival que tenemos que respetar. A partir de ahora, el margen se achica. Nos agarra en un buen momento esta fase final”, señaló el técnico, quien como es costumbre no dio a conocer indicios claros de cuál será la formación que dispondrá en el encuentro ante Cabo Verde.
En cuanto al rival, dijo que “no ha perdido y creo que contra Arabia mereció ganar y que en los otros partidos, con España y Uruguay, se defendió bien. Cortan bien el juego interno y no están de casualidad en el lugar al que llegaron”, agregó Scaloni.
Respecto del valor que tiene la hinchada argentina, dijo que “es un plus para el jugador. Nos encanta el apoyo y quiero que sepan que el jugador de fútbol juega como un hincha más. La hinchada argentina es un refuerzo y nunca una presión”.
Sobre los goles que ha marcado Argentina (la gran mayoría convertidos por Messi), dijo que “Leo es un delantero más, así que no puedo estar disconforme con ello. Lo bueno de todo es que hemos tenido muchas situaciones, más allá de hacer figura a algún arquero. Por supuesto que me gustaría repartir un poco más los goles con el resto, pero repito que Leo es un delantero más”.
Sobre la forma de disputa del torneo, dijo que “no veo grandes cambios, es un partido más porque antes eran siete y ahora son ocho, en el caso de llegar a la final, se hace un poco más largo, solo eso. ¿A qué selecciones veo bien?, Francia, México, Brasil, Colombia, Inglaterra, Portugal… No quiero olvidarme de ninguna, pero creo que Francia está muy bien.
Ya en el final de la charla, habló del horario del partido y manifestó su disgusto. “No entiendo por qué se juega a las 6 de la tarde con el calor que hace en Miami. Sería mejor jugarlo de noche, pero uno no maneja estas cosas. El calor es para los dos, no lo voy a poner como excusa. Pero no va a ser el mismo espectáculo que si se juega de noche”. Y recordó la final que se jugó hace dos años, en el mismo estadio, ante Colombia por la final de la Copa América de 2024.
En la última pregunta, se refirió a las redes sociales y dijo que “no las leo, no les doy importancia”. Y agregó: “Si no mirás, no te enterás. Por eso, podrían decirme lo que quieran de las redes sociales que yo no las veo. Hoy, cualquiera pone cualquier cosa y eso se viraliza. De algo chiquito se hace una cosa muy grande”, concluyó un Scaloni que fue pasando por todos los estados de ánimo en los quince minutos que duró la charla con la prensa.
Antes de Scaloni habló Rodrigo De Paul y dijo que “no es bueno hacer futurología y pensar en la cantidad de partidos que faltan, es equivocado. En el grupo de Cabo Verde había dos campeones del mundo y sin embargo clasificaron ellos. Vamos a tomar el partido con mucha responsabilidad”.
Por último, cuando le dijeron que Scaloni cumple 100 partidos dirigiendo a la selección, De Paul interrumpió diciendo “y yo debo andar en 90”, a lo cual agregó: “Lo que nos enseñó Scaloni es que la vida se puede ver desde distintos lugares y que no somos jugadores de fútbol sino personas que jugamos al fútbol. Todos tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Nosotros vamos a tomar el partido con Cabo Verde como lo hacemos siempre, sin guardarnos nada y como si fuese el último, a pesar de que no queremos, ninguno de nosotros, que sea el último”.