Tras quedar fuera del Mundial

Crisis en Alemania: las insólitas internas por vuelos y familiares que ventiló Matthäus

El histórico referente de la Mannschaft reveló que el plantel perdió la concentración por celos y privilegios en el hospedaje y los traslados de las esposas y madres de los futbolistas. Los detalles de un vestuario dividido que detonó tras la sorpresiva eliminación por penales ante Paraguay.