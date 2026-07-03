Es un partido que marcará muchas cosas: 1) el partido 100 que dirige Lionel Scaloni, un entrenador debutante absoluto, que nunca dirigió antes a algún equipo, que lo hizo con la selección y ya ganó cuatro títulos; 2) por primera vez en la historia jugará con Cabo Verde; 3) es un seleccionado debutante y Argentina tiene una estadística contra esta clase de equipos (los debutantes) de haber ganado 8 de los 9 partidos que jugó.
Argentina, el partido 100 de Scaloni y a tirarle la jerarquía a Cabo Verde
La única duda que persiste es la presencia de Medina o Tagliafico en el fondo (en ese orden). Multitud de argentinos en una ciudad que se vistió toda la semana de celeste y blanco.
Además, Messi lleva seis goles y mantiene una porfiada lucha con grandes goleadores (Mbappé el más temible, pero no el único), para ser goleador del torneo y quedarse con el liderazgo de artillero histórico de los mundiales.
La selección mantiene un invicto de nueve partidos en copas del mundo y en esos partidos ha marcado, al menos dos goles, lo que también habla claramente de la capacidad goleadora del equipo, que es amplio favorito para ganar el partido.
La historia futbolera de Cabo Verde es incipiente, recién comenzaron a codearse de manera internacional hace seis años con un proyecto que les permitió llegar a un Mundial por el hecho de que hubo 10 selecciones africanas. Es la posibilidad que le abrió la Fifa con los 48 paises y que se podría incrementar a 60 en el 2030 (al menos, es la idea).
Scaloni, por lo visto, lo tiene mejor conceptuado a Medina en este momento y lo dejaría como titular, en detrimento de un histórico que siempre cumplió, como Tagliafico. El resto no presenta dudas. Hoy, Lautaro Martínez está un escalón por encima del impreciso Julián Alvarez, mientras que la recuperación del Cuti Romero es un alivio para todos.
Con este panorama y siempre con el deber de jugar el partido con gran concentración y responsabilidad, más allá de los pocos pergaminos (y gran diferencia) entre las dos selecciones, la realidad es que Argentina es el gran favorito para quedarse el partido. Pero no hay que subestimar a nadie ni confiarse, menos en este Mundial de sorpresas.
¿Cómo sería la formación albiceleste a las 19 (hora argentina) en la caliente Miami e imponente Hard Rock?, con Dibu Martínez en el arco; Molina, Romero, Lisandro Martínez y Medina en el fondo; De Paul, MacAllister y Enzo Fernández en el medio; Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el ataque.
El ganador, jugará el martes, en Atlanta, con el que resulte vencedor del choque entre Australia y Egipto, en el choque de octavos. Pero esa será otra historia. La primera, hay que escribirla en Miami con casi 30.000 argentinos que pugnan por encontrar entradas y otros 60.000 que llenarán el Hard Rock de camisetas celeste y blanca.