Si bien había tenido un paso por Quilmes y por Arsenal, cuando Germán Denis llegó a Colón, su nombre alcanzó el grado de popularidad suficiente para dar el salto a Independiente y luego al fútbol europeo. Fue allí donde compartió plantel con un Lionel Scaloni que se alegró muchísimo de ver al “Tanque” en la conferencia de prensa y aceptó que le formule la pregunta en italiano. El hecho no pasa desapercibido, porque las preguntas se tienen que hacer en el idioma del entrenador o en inglés. Pero Scaloni aceptó que Denis se la haga en italiano, porque él está trabajando para la RAI (Radio Televisión Italiana). Scaloni la entendió perfectamente (estuvo vinculada al increíble hecho de que Italia lleva tres mundiales sin participar) y contestó, no sin antes hacerle fama “a las milanesas que comía en la casa de él en Bérgamo”, cuando jugaron juntos. “Parece que en este Mundial me lo están trayendo a todos”, dijo Scaloni, haciendo referencia a que se encontró con ex compañeros (caso Palermo y Denis), más otros conocidos de su larga trayectoria como jugador.
“Scaloni fue el perfecto gestor del sentimiento que despierta la selección en los argentinos”
El ex jugador de Colón, hoy comentarista en la RAI, sorprendió a Scaloni con su presencia en la charla con la prensa. “De Colón tengo hermosos recuerdos”, dijo el Tanque”.
Denis individualizó rápidamente al enviado de El Litoral, después de la conferencia, cuando quisimos charlar con este delantero que dejó su sello en el año que jugó en Colón.
-¿Te gustó que Scaloni te reconociera de la manera que lo hizo en la conferencia?
-Lionel es un amigo, convivimos juntos en un vestuario, en casa y por lo tanto es difícil hacer un análisis cuando hay una amistad de por medio. Ahora, yo estoy del otro lado, haciéndole preguntas, es un poco rara la situación pero muy feliz de verlo y agradecerle por cómo me respondió. Le quise preguntar el por qué no participa Italia y él conociendo a Italia es una voz autorizada para opinar.
-Se sorprendió al verte. ¿No le avisaste que venías?
-No le avisé que venía, quizás fue una sorpresa para él.
-Fuiste compañero de él cuando jugaban y se sabe el gran temperamento que tenía Scaloni adentro de la cancha. ¿Lo veías como entrenador?
-Es cierto que era un poco ‘alocado’ (risas)… Pero esta siempre bien posicionado en la cancha, era muy inteligente y cuando jugábamos, era un técnico más adentro de la cancha y veía situaciones que otros no veían. Se notaba que se estaba preparando y lo que se le presentaba, lo resolvía bien.
-¿Cómo ves a la selección?
-La veo bien, sólida, no hay margen de error a partir de ahora y está para seguir adelante. Más allá del nivel de juego, ha generado mucho en la gente y Scaloni fue un perfecto gestor de ese sentimiento. Cuando uno le llega de esa manera a la gente, es muy importante. Sabe muchísimo pero tiene un cuerpo técnico con experiencia como la de Walter y Pablo (por Samuel y Aimar). Hay un grupo que lo ayuda a ver cosas que quizás otros no vean.
-¿Qué recuerdos tenés de Colón?
-De Colón tengo hermosos recuerdos y amistades muy grandes que fui forjando. Fue un año importante, con grandes jugadores y viví momentos muy lindos.
-Posiblemente fue el trampolín de tu carrera, ¿no es cierto?
-Me dio la posibilidad de ir a Independiente y fue un gran impulso.
-¿Qué te genera Messi?, ¿hay palabras para definirlo?
-Hay que disfrutarlo, porque no vamos a ver otro igual. Cada vez que toca la pelota despierta la ilusión de todos.
-¿Y del Mundial?
-Los que irán quedando, serán las potencias de siempre. Salvo Alemania y Paises Bajos, que fueron eliminados, están todos. Me sorprendió Estados Unidos, pero no hay que dejar afuera a ninguno de los grandes.