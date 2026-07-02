Aquel implacable goleador

Gabriel Batistuta: “Me hice como hombre jugando para Argentina”

Fue el jugador record en goles convertidos hasta que Messi lo destronó. Su eficacia con la celeste y blanca es impresionante, pero se rindió ante un jugador incomparable. Habló en Miami, algo que habitualmente no ocurre con este reconquistense, uno de los mejores “9” de la historia del fútbol argentino.