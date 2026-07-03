La Selección Argentina venció a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 tras quedar primera en su grupo
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial de fútbol 2026
El equipo de Lionel Scaloni venció a Cabo Verde en los 16avos y avanzó a la siguiente ronda. Jugará en Atlanta.
Los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron ante los africanos por 3 a 2 con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Diney Borges en contra. Deroy Duarte y Sidney Cabral habían empatado en dos ocasiones.
Cuándo vuelve a jugar
Argentina ya sabe cuándo volverá a jugar por los octavos de final: será el martes 7 de julio, a las 13.00 de la Argentina, en el Atlanta Stadium, Estados Unidos, también conocido como Mercedes - Benz Stadium.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni selló su clasificación como líder de la zona luego de la victoria por 2 a 0 ante Austria y el posterior triunfo de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania, resultado que terminó de confirmar el lugar de privilegio para el vigente campeón del mundo. El camino inicial se cerró con el triunfo ante Jordania.
Su futuro rival será Egipto, que venció en su primer duelo directo a por 4 a 2 en penales, luego de haber igualado 1 a 1 en el tiempo regular.
Cómo podría seguir el cuadro
Si la fortuna sigue acompañando a La Scaloneta, los cuartos la ubicaría el 11 de julio en Kansas City, las semis el 15 de julio en Atlanta y la final ya programada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey o el partido del tercer puesto el 18 de julio en Miami.