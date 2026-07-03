La Selección Argentina podría enfrentar un obstáculo inesperado antes de su duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Más allá del desafío deportivo, las condiciones meteorológicas previstas para este viernes en Miami mantienen en alerta a la organización por la posibilidad de tormentas eléctricas.
Alerta climática en Miami: tormentas podrían demorar el partido entre Argentina y Cabo Verde
El pronóstico anticipa actividad eléctrica en la zona del Hard Rock Stadium durante la previa del encuentro por los 16avos de final. Si se detectan rayos cerca del estadio, el inicio deberá postergarse por protocolo.
El encuentro está programado para las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, aunque el horario de inicio podría modificarse si el clima obliga a activar los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA.
El protocolo ante tormentas eléctricas
La principal preocupación está vinculada a la actividad eléctrica. Si se detectan rayos dentro del radio de seguridad establecido alrededor del estadio, el partido no podrá comenzar hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.
En ese escenario, tanto los futbolistas como los espectadores deberán permanecer resguardados hasta que las autoridades autoricen el reinicio de las actividades. Este procedimiento ya fue aplicado en otros encuentros del torneo disputados en Estados Unidos.
La Scaloneta busca los octavos
Mientras sigue de cerca la evolución del tiempo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni prepara su primer compromiso de eliminación directa en la Copa del Mundo. Después de finalizar la fase de grupos con puntaje ideal, Argentina intentará superar a Cabo Verde para meterse entre los 16 mejores del certamen.
El seleccionado africano fue una de las revelaciones de la primera fase y llega al cruce tras avanzar desde un grupo muy exigente, por lo que el campeón del mundo buscará evitar sorpresas en un partido sin margen de error.