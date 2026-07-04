La carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña no solo entregó un nuevo triunfo para Kimi Antonelli, sino que también comenzó a marcar diferencias cada vez más importantes en la lucha por los campeonatos de Fórmula 1.
Antonelli amplió su ventaja y Mercedes dio otro golpe: así quedaron los campeonatos tras la Sprint de Silverstone
El dominio de la escudería alemana también se reflejó en el Mundial de Constructores. Con la victoria de Antonelli y el cuarto puesto de Russell, Mercedes alcanzó los 315 puntos y amplió a 100 unidades la ventaja sobre Ferrari, que ahora acumula 215.
El piloto de Mercedes sumó los ocho puntos reservados al vencedor y llegó a 179 unidades, consolidando su liderazgo en el Mundial de Pilotos. El italiano continúa atravesando una temporada extraordinaria: ya acumula cinco victorias en Grandes Premios y, en Silverstone, estrenó además su casillero de triunfos en carreras Sprint.
La pelea por el segundo puesto del campeonato, en cambio, quedó mucho más apretada. George Russell finalizó cuarto y alcanzó los 136 puntos, mientras que Lewis Hamilton, segundo en la Sprint, llegó a 132, quedando apenas a cuatro unidades de su compatriota. Con más de media temporada por delante, el duelo interno entre Mercedes y Ferrari promete seguir siendo uno de los grandes atractivos del año.
La batalla también se intensificó detrás del trío de punta. Gracias a su tercer puesto en Silverstone, Lando Norris escaló al cuarto lugar del campeonato con 85 puntos, superando por un estrecho margen a Charles Leclerc (83) y a Oscar Piastri (82). Los tres permanecen separados por apenas tres unidades, en una de las luchas más cerradas de la temporada.
Quien continúa perdiendo terreno es Max Verstappen. El neerlandés solo pudo finalizar sexto en la Sprint y ahora suma 76 puntos, alejándose de los puestos de privilegio después de un fin de semana en el que Red Bull volvió a evidenciar dificultades para sostener el ritmo de sus principales rivales.
En la zona media también hubo movimientos importantes. Pierre Gasly llegó a 41 puntos y se mantiene noveno en el campeonato, mientras que Franco Colapinto conserva el duodécimo lugar con 16 unidades, tras completar una Sprint consistente que volvió a mostrar un mejor rendimiento del Alpine en ritmo de carrera que en clasificación.
Mercedes amplía la diferencia entre los constructores
El dominio de la escudería alemana también se reflejó en el Mundial de Constructores. Con la victoria de Antonelli y el cuarto puesto de Russell, Mercedes alcanzó los 315 puntos y amplió a 100 unidades la ventaja sobre Ferrari, que ahora acumula 215.
McLaren continúa tercero con 167 puntos, mientras que Red Bull permanece cuarto con 118. Más atrás, Alpine sostiene la quinta posición con 57 unidades, manteniendo una ventaja de doce puntos sobre Racing Bulls (45), en una lucha que promete mantenerse abierta durante las próximas fechas.
Lo que viene en Silverstone
Tras la Sprint, la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado con la clasificación, que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.