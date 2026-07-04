Fórmula 1

Antonelli amplió su ventaja y Mercedes dio otro golpe: así quedaron los campeonatos tras la Sprint de Silverstone

El dominio de la escudería alemana también se reflejó en el Mundial de Constructores. Con la victoria de Antonelli y el cuarto puesto de Russell, Mercedes alcanzó los 315 puntos y amplió a 100 unidades la ventaja sobre Ferrari, que ahora acumula 215.