El triunfo de la Selección argentina sobre Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un partido vibrante, sino también una serie de imágenes que reflejan toda la intensidad de una noche inolvidable en el Hard Rock Stadium de Miami.
Las mejores fotos: así vivió El Litoral el triunfo de Argentina ante Cabo Verde
Desde el estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores, ofreciendo una cobertura exclusiva que permite revivir cada instante de la clasificación.
El Litoral estuvo presente una vez más en el escenario de los grandes acontecimientos deportivos. Desde el estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores, ofreciendo una cobertura exclusiva que permite revivir cada instante de la clasificación.
Las fotografías capturan la emoción que rodeó al partido, la expectativa de los hinchas, la concentración de los protagonistas y la celebración tras el pitazo final, conformando una galería que resume una de las noches más importantes de la Selección en el Mundial 2026.
Un partido lleno de emociones
En lo deportivo, Argentina logró una ajustada victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde después de un encuentro que necesitó tiempo suplementario para definirse.
Lionel Messi abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, mientras que Deroy Duarte igualó para el conjunto africano en el complemento.
Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque Sidny Lopes Cabral estableció un nuevo empate. Finalmente, Cristian "Cuti" Romero marcó de cabeza el 3 a 2 definitivo que selló el pase argentino a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.