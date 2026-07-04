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Las mejores fotos: así vivió El Litoral el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

Desde el estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores, ofreciendo una cobertura exclusiva que permite revivir cada instante de la clasificación.

Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.
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El triunfo de la Selección argentina sobre Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un partido vibrante, sino también una serie de imágenes que reflejan toda la intensidad de una noche inolvidable en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El Litoral estuvo presente una vez más en el escenario de los grandes acontecimientos deportivos. Desde el estadio, el fotógrafo Fernando Nicola registró momentos únicos de la previa, el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores, ofreciendo una cobertura exclusiva que permite revivir cada instante de la clasificación.

Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.

Las fotografías capturan la emoción que rodeó al partido, la expectativa de los hinchas, la concentración de los protagonistas y la celebración tras el pitazo final, conformando una galería que resume una de las noches más importantes de la Selección en el Mundial 2026.

Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.

Un partido lleno de emociones

En lo deportivo, Argentina logró una ajustada victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde después de un encuentro que necesitó tiempo suplementario para definirse.

Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.

Lionel Messi abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, mientras que Deroy Duarte igualó para el conjunto africano en el complemento.

Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.Las mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.

Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque Sidny Lopes Cabral estableció un nuevo empate. Finalmente, Cristian "Cuti" Romero marcó de cabeza el 3 a 2 definitivo que selló el pase argentino a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.

Una Argentina “verde” que no fue un buen cuadro para el gran marco. Foto: Fernando NicolaLas mejores postales del triunfo de Argentina para avanzar a octavos de final. Crédito: Fernando Nicola.
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