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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Ahora, todos a Atlanta

Las postales que quedan de un partido que costó, se sufrió y al final festejamos

Como siempre, El Litoral termina siendo un imán que atrae a los coterráneos que, con mucho esfuerzo, deciden vestirse de celeste y blanco, aunque muchos no se apartan de sus corazoncitos sabaleros y tatengues.

Tatengues y sabaleros unidos con la bandera argentina y la inscripción "coronados de gloria"Tatengues y sabaleros unidos con la bandera argentina y la inscripción "coronados de gloria"
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rSe quejó otra vez Scaloni, que no esconde sus pensamientos a la hora de hablar de la organización del Mundial. “Venimos jugando cada seis horas y ahora tenemos que hacerlo cada tres y medio. ¿No era mejor hacerlo al revés y jugar más pegado al principio y espaciado después? ”, dijo el DT argentino, que antes del partido también se quejó por el horario en el que se jugó en Miami, una ciudad que cuenta con una temperatura exigente y un altísimo porcentaje de humedad que se hace sentir en el ambiente.

Quique Ariotti, ex presideente de Colón y su amigo César Abba, de Productos Agro Ganaderos, en el Hard Rock con sus hijosQuique Ariotti, ex presideente de Colón y su amigo César Abba, de Productos Agro Ganaderos, en el Hard Rock con sus hijos

Por eso, también, cambió la logística: no hubo vuelta a Kansas City, sino permanencia en Miami (no pudieron entrenarse al aire libre este sábado por la mañana por una amenaza de tormenta que no se concretó) y el viaje a Atlanta previsto para el lunes por la tarde.

El reconquistense Gabriel Omar Batistuta, otra de las leyendas que recibió la camiseta de Unión que le regaló Nery PumpidoEl reconquistense Gabriel Omar Batistuta, otra de las leyendas que recibió la camiseta de Unión que le regaló Nery Pumpido

Así también lo planearon los miles de argentinos que andan vistiendo de celeste y blanco a Estados Unidos. Se notó mucho en Miami, por esa colonia nativa de compatriotas que vinieron a trabajar y a buscar mejores oportunidades, hace tiempo, y acá se quedaron. La mayoría menciona lo entrañable de Argentina, las juntadas con amigos, los partidos de fútbol, los asados, pero pocos tienen planeado el regreso.

El hincha sabalero, que también viajó con su hijo, que juega en Ateneo, con la camiseta de Argentina y el gorrito de ColónEl hincha sabalero, que también viajó con su hijo, que juega en Ateneo, con la camiseta de Argentina y el gorrito de Colón

Más allá de eso, algo distintivo y que se observa a menudo cada vez que El Litoral viaja acompañando a la selección, es la altísima presencia de santafesinos. Hinchas de Unión y Colón, llevan sus atuendos de siempre, pero agregan la celeste y blanca a la valija. Viajes de amigos y muchos en compañía de sus hijos. Porque la selección tiene eso también: es una salida en familia. Y luego queda esa añoranza de los buenos momentos vividos, máxime en estos tiempos de bonanza deportiva y de brillo a partir de contar con Lionel Messi, un jugador reconocido por todos y que los argentinos enarbolamos como bandera, ganándonos adeptos en todas partes del mundo, aunque tengamos algunas excepciones.

Sabaleros y sabaleras en el imponente banderazo que se llevó a cabo el jueves en ManoloSabaleros y sabaleras en el imponente banderazo que se llevó a cabo el jueves en Manolo

Varios de los que charlaron con El Litoral, anunciaron que en Miami es el final de la aventura. Algunos estuvieron en Dallas, otros directamente se vinieron a esta ciudad a hacer un poco de turismo, playa y fútbol. Los que se vuelven, ya empiezan a preparar los abrigos y a pensar en el trabajo, “porque hay que pagar la tarjeta”.

Los reconquistenses como el Bati, padre e hijo, estuvieron en Dallas y también en MiamiLos reconquistenses como el Bati, padre e hijo, estuvieron en Dallas y también en Miami

Los otros, los que siguen la aventura, no quieren que se termine nunca. Ahora será el turno de Atlanta, luego Kansas City y si todo marcha bien, el retorno a Atlanta para ver si el fin de semana del 19 nos encuentra en Miami o en New Jersey. Pero no hay que gastar a cuenta, menos teniendo en cuenta lo que pasó el viernes en el Hard Rock. Argentina ganó, pero dejó dudas. Se viene ahora otro rival –Egipto- de aparente menor jerarquía, tal como ocurría en la previa de Cabo Verde. Mejorar no es un objetivo sino una obligación.

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