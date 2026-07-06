El explosivo Mateo del Blanco, asegurado hace algunas horas por el Racing de Estrasburgo a cambio de tres millones de dólares (en principio, serían 2.1 “limpios” para el Tate en un solo pago), no es el primer jugador que es transferido de Unión al fútbol francés y mucho menos al mismo club donde jugará el “Mini”.
Un poco de amor francés: ¿qué otro jugador fue de Unión a Estrasburgo?
En 1997, el Tate transfirió a un jugador-hincha muy querido en López y Planes: Luciano Germán Zavagno, lateral izquierdo rojiblanco. Para “Lucho”, el ahora club de Del Blanco, significó su puerta de ingreso a Europa.
Año 1997: 800.000 dólares por "Lucho"
Luciano Germán Zavagno, un producto genuino del fútbol de Santa Fe (La Salle, Unión), marcaba una de las primeras salidas internacionales para el club de López y Planes. “Lucho”, determinante en esos años con el ascenso a Primera en 1996 de la mano del “Cabezón” Trullet y la primera temporada del Tate en la “A”, fue transferido en 1997 de manera directa por Unión al Racing de Estrasburgo.
“El tema es que veníamos discutiendo con Lucho y su representante la mejora lógica del contrato, que se vencía en poco tiempo. En ese momento, aparecen Juan Simón junto con Eduardo Gamarnik para acercar la propuesta de Francia. Lo que se priorizó fue no cortarle la carrera a Lucho y avanzar con la transferencia al Racing de Estrasburgo. El presidente era Ángel”, explica Marcelo Martín, el histórico dirigente tatengue que era la mano derecha de Ángel Malvicino.
Para tener una idea, así como todo el mundo hoy se habla de Christian Bragarnik en el fútbol argentino, en ese momento eran muy conocidos tres nombres: “Issa-Simón-Gamarnik”.
El mismo Luciano Zavagno, hoy scouting del Grupo City, recuerda lo que pasaba en ese año 1997 con su pase de Unión al Racing de Estrasburgo: “Lo primero que me acuerdo es que tenía apenas 20 años...jajaja. ¡Cómo pasa el tiempo!. Tenías razón cuando me dijiste que Mateo se iba para allá hace un mes cuando charlamos. Lo que son las casualidades: los dos de Unión, formados en el club, los dos laterales izquierdos y los dos al mismo club: Racing de Estrasburgo”, cuenta “Lucho” a El Litoral.
“De mis tres representantes, que eran Issa-Simón-Gamarnik, el que pesó y mucho fue Juan (N.de R.: por Simón), porque había jugado en el Mónaco y en Estrasburgo, por lo que tenía los contactos directos y porque hablaba perfecto el francés. Lo que me acuerdo es que la cifra de la operación fue de 800.000 dólares, que no era poca cosa. Estando casi vendido, jugamos con Huracán y ¡hago un gol!. Al otro día alguien me dijo: “Mirá que ahora Malvicino no te quiere vender…!. Al final se dio”, recuerda Luciano Zavagno.
¿Cómo es la ciudad donde jugará Mateo del Blanco y cómo es Racing de Estrasburgo como institución?: “La ciudad donde va Mateo es muy pintoresca, muy linda. Está al límite con Alemania, con esta particularidad que fue francesa, después alemana y ahora nuevamente francesa. Esa situación genera un dialecto un poco complicado y el clima es frío, mucho frío. Políticamente su ubicación es estratégica porque ahí está el Parlamento Europeo. El estadio es hermoso: se llama Stade de la Meinau, incluso ahora que al club lo compró el City debe estar muy mejorado”.
Año 2026: 2.1 "limpios" por Del Blanco
Finalmente, volviendo a esos 20 años, cuenta algunas anécdotas de esos tiempos donde no había tantos celulares ni redes sociales: “Yo tenía dos goles en Unión y cuando llegó allá la prensa publicaba que tenía 9 goles siendo lateral izquierdo; una cosa increíble. Lo otro, ni bien llego, me dan un auto para moverme, yo fui solo. Juego un sábado, agarro el auto y salgo a conocer la ciudad sin saber. En un momento, sin darme cuenta, estaba del otro lado de la frontera, en Alemania”.
Para Lucho, Racing de Estrasburgo fue su puerta de entrada a Europa: “Estuve dos temporadas, jugué 14 partidos y marqué un gol”. Después, lo conocido: Troyes en Francia (1999-2002), Derby County en la Premier League de Inglaterra (2002-2003), Ancona de Italia (2004), la vuelta a Argentina en Estudiantes de La Plata (2004-2005), otra vez Catania en Italia (2005-2006), Ionikos en Grecia (2006), con cierre en el Calcio: Pisa (2007-2009) y Torino (2009-2012).
Así, 29 años después, la historia tatengue se repite. Porque Unión vuelve a transferir de manera directa un jugador-hincha del semillero rojiblanco a Europa: mismo país (Francia), mismo club (Racing de Estrasburgo), misma posición (lateral izquierdo). Antes, “Lucho” Zavagno; ahora, Mateo Del Blanco.