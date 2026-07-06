El nuevo destino de Mateo Del Blanco

Un poco de amor francés: ¿qué otro jugador fue de Unión a Estrasburgo?

En 1997, el Tate transfirió a un jugador-hincha muy querido en López y Planes: Luciano Germán Zavagno, lateral izquierdo rojiblanco. Para “Lucho”, el ahora club de Del Blanco, significó su puerta de ingreso a Europa.