Se le vence el contrato en diciembre

Todos los caminos de Pittón van de Unión hasta Tenerife

El equipo de la isla, que acaba de volver a Segunda División de España, es el que lo pretende para esta temporada 2026/2027. Por la pertenencia con el club y la camiseta, Unión no frenará su salida y recibirá un resarcimiento.