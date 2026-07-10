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Se le vence el contrato en diciembre

Todos los caminos de Pittón van de Unión hasta Tenerife

El equipo de la isla, que acaba de volver a Segunda División de España, es el que lo pretende para esta temporada 2026/2027. Por la pertenencia con el club y la camiseta, Unión no frenará su salida y recibirá un resarcimiento.

El tatengue Mauro Pittón. Foto: El LitoralEl tatengue Mauro Pittón. Foto: El Litoral
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El CD Tenerife, que está nuevamente en el fútbol de Segunda División en España, es el club que le abre las puertas a Mauro Pittón para jugar en Europa a los 31 años.

Esperando el llamado para viajar

Por lo que trascendió en el Mundo Unión, el “5” entrena diferenciado y solamente espera el momento del viaje. Como su contrato con el Tate vence en diciembre de 2026, o sea en un puñado de meses, Unión recibiría un resarcimiento por la salida del todocampista de la casa.

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Agradecer al gran @mauropitton por la confianza en nosotros, en @brunorousso y en ROC NATION, otros dos años más juntos. A por nuevas conquistas amigo”, había publicado en su momento la agencia FIFA que lo maneja.

Bruno Rousso es la cabeza visible de @rocnationsportsbrazil y @rocnationsi que acercaron la oferta desde el Tenerife de España. La definición es inminente porque Tenerife puso en marcha este jueves 9 de julio la pretemporada 2026-2027.

“El conjunto blanquiazul inició oficialmente el trabajo a las órdenes de Álvaro Cervera con la primera sesión de entrenamiento, dando el pistoletazo de salida a un curso marcado por el regreso al fútbol profesional y el objetivo de consolidarse nuevamente en Segunda División”, cuentan los medios de la isla.

Del Tate a Tenerife. Foto: El Litoral.Del Tate a Tenerife. Foto: El Litoral.

“Tras las habituales pruebas médicas y físicas, la plantilla comienza el trabajo sobre el césped para afrontar una preparación que se prolongará durante las próximas semanas y que combinará entrenamientos diarios con varios encuentros amistosos antes del estreno liguero”, agregan.

El técnico del Tenerife contará desde el primer día con buena parte de los futbolistas que formarán parte del nuevo proyecto, incluidos varios de los refuerzos incorporados durante el mercado estival, como Jorge Moreno, Jesús Álvarez, Martin Pečar y Anes Krdžalić, además del regreso de Baba Diocou tras sus cesiones de la pasada temporada.

También se espera la presencia de varios jugadores del filial, que buscarán convencer al cuerpo técnico durante la preparación. La hoja de ruta del Tenerife ya cuenta con varios compromisos confirmados.

Tenerife: pretemporada y amistosos

El conjunto blanquiazul disputará el próximo 22 de julio su primer amistoso frente al Getafe, en la vuelta del Trofeo Ciudad de Santa Cruz, mientras que posteriormente se medirá al Cádiz en el Trofeo Teide y al Leganés, en el tradicional Trofeo Villa de Leganés. Además, también están previstos otros partidos en la isla ante Marino, Añaza y Tamaraceite.

“Con más de un mes de preparación por delante, el objetivo del cuerpo técnico será construir un equipo competitivo que llegue en las mejores condiciones al comienzo de una temporada especialmente ilusionante para el tinerfeñismo tras el ascenso conseguido el pasado curso”, esperan en Tenerife.

De las distintas etapas de Mauro en Unión (220 partidos y 9 goles), la última vinculación fue “pase libre, una prima por contratación y contrato por tres temporadas”.

Spahn busca dos "5". Foto: El LitoralSpahn busca dos "5". Foto: El Litoral

En el 2024, año de su última vuelta a casa, jugó 42 partidos y marcó 2 goles. En la temporada 2025, jugó 38 partidos y volvió a marcar 2 goles. En el semestre inicial de 2026, completó 20 partidos. El 8 de agosto cumplirá 32 años.

Con un rendimiento físico impecable, logró con “Caramelo” Martínez primero y con Rafael Profini después, armar binomios de “doble cinco” con resultados más que positivas para Leo Madelón.

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