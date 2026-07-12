Se viene otro amistoso: Rosario Central

Sigue el éxodo en Unión: Ratotti a Chile y Fran Pumpido a Paraguay

Más allá de perder calidad (Profini, Del Blanco, Mauro), el plantel de Madelón está quedando corto en cantidad. Faltan 12 días para el debut: ya está Luna Diale y arregló Juan de Dios Pintado.