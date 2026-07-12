A doce días del debut contra Platense, el viernes 24 de julio en el Estadio Ciudad de Vicente López, uno supone que llegó el momento de Unión para acelerar en el mercado de pases de invierno en la Argentina. Porque del mismo modo que el equipo sufrió bajas previsibles y quirúrgicas, también se fue quedando muy corto en el número. También perdió cantidad.
Sigue el éxodo en Unión: Ratotti a Chile y Fran Pumpido a Paraguay
Más allá de perder calidad (Profini, Del Blanco, Mauro), el plantel de Madelón está quedando corto en cantidad. Faltan 12 días para el debut: ya está Luna Diale y arregló Juan de Dios Pintado.
Una sangría importante en cantidad
En las últimas horas, además de la rescisión de contrato de Nicolás Paz (el zaguero se fue a jugar al ascenso con la camiseta de San Martín de San Juan), se confirmaron las salidas de otros dos canteranos: Franco Ratotti firmó con Unión Española de Chile y Francisco Pumpido, hijo de Nery, con Nacional de Paraguay.
En el caso del delantero, goleador indiscutido de la reserva protagonista en su momento con Nicolás Vazzoler, volvió de un semestre en el Delfín de Ecuador, entrenó algunos días en Santa Fe y el viernes firmó en Chile.
“Es un préstamo por 18 meses sin cargo, donde el equipo chileno tendrá una opción para adquirir el cincuenta por ciento de la ficha. Llegamos, firmamos y ya está entrenando en un club donde lo conocen y dejó buena señal: un puñado de partidos, un par de asistencias y un gol en Primera”, explica el agente de Franco Ratotti.
Con Francisco Pumpido pasó algo similar a lo de Nicolás Paz: quedaban seis meses para el final del vínculo y apareció Nacional de Paraguay, por lo que el hijo de Nery se irá al fútbol guaraní. Venía de una experiencia positiva en el Toluca de México, multicampeón de la mano del “Turco” Mohamed.
Hay que recordar que en el primer corte se fueron Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez; después, Diego Díaz a Patronato, Claudio “Mugre” Corvalán a Madryn y ahora Enzo Roldán a Nueva Chicago.
Lo dicho de Rafael Profini a Ucrania, Mateo del Blanco a Francia y Mauro Pittón al ascenso de España. Esta última salida de los canteranos: Nicolás Paz, Franco Ratotti y Francisco Pumpido.
Hay que agregar, de paso, que Franco Fragapane y Augusto Solari entrenan de manera diferenciada, por lo que no serán tenidos en cuenta; o sea, otras dos bajas de jugadores que antes eran recambio.
A la hora de analizar las altas, solamente llegó Mauro Luna Diale (no se firmó pero está todo acordado) y está cerrado de palabra lo del lateral Juan de Dios Pintado, cuya ficha es de Gimnasia de La Plata pero interrumpe vínculo con Nacional de Montevideo para poder sumarse al Tate. Eso y el “ruido” de “Nacho” Malcorra en cada mercado.
Subieron pibes, necesita refuerzos
Por contrapartida, para equiparar el número con tantas bajas, subieron al plantel profesional de Leo Madelón varios chicos de la reserva de AFA que dirige Alejandro Trionfini: Vera, Fagioli, Pedano, Ayala y Cerrudo.
Se supone que la estrategia es reemplazar “fuerte” a los titulares que se fueron (uno atrás y el tándem de doble “5” en el mediocampo), pero también sumar recambios en cantidad, más allá que el equipo en este semestre solamente disputará la competencia interna de la Liga Profesional.
Después del primer amistoso contra Ben Hur de Rafaela, ahora Unión se enfoca en el cruce de este miércoles contra Rosario Central en Arroyo Seco, lo que se convertiría en el segundo y último amistoso, porque luego el Tate debutará el viernes 24 de julio contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
A propósito del “Canalla”, fue tester de San Lorenzo que tuvo su segundo amistoso de pretemporada, el primero bajo las órdenes de Néstor Gorosito, y perdió por la mínima diferencia frente a Rosario Central, mientras que los suplentes igualaron 1-1, ambos en Arroyo Seco.
A menos de una semana del compromiso ante Deportivo Riestra por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, el debut de Pipo desde su llegada como DT para reemplazar la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, el Ciclón disputó un nuevo duelo de preparación con un equipo plagado de juveniles y a la espera de Orlando Gill, que todavía no regresó tras jugar el Mundial 2026 con Paraguay.
En dos tiempos de 30 minutos, el Canalla, que no contó con Ángel Di María, quien recientemente renovó su contrato, se impuso por 1-0 ante el elenco Azulgrana por un tanto de Guillermo 'Pol' Fernández. Por su parte, en el segundo compromiso, los goles de Agustín Ladstatter y Paulo Bustos decretaron el 1-1 del segundo compromiso.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra, Federico Navarro y Guillermo Fernández; Marcelo Cabrera, Marco Ruben y Giovanni Cantizano.
San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Blanco, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Agustín Pérez y Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Facundo Gulli; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.
Gol: ST 15' G. Fernández (RC).
En el Segundo partido, Central alistó a: Damián Fernández; Marco Vicente, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho y Agustín Sández; Lucas Ramos, Santiago Segovia y Paulo Bustos; Valentino Felici, Tobías Cervera y Fabricio Oviedo.
San Lorenzo lo hizo con: José Devecchi (Clemente); Gonzalo Alassia (Cardillo), Franco Lorenzón, Guzmán Corujo y Teo Rodríguez Pagano; Agustín Ladstatter, Juan Cruz Rattalino, Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez (Bossio); Nahuel Barrios (D' Alessandro) y Diego Herazo (M. Hernández).
Goles: ST 9’ A. Ladstatter (SL) y 20’ P. Bustos (RC).