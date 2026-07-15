Unión de cara al debut con Platense

Llega Malcorra, sale Fascendini y vuelve Mosqueira de “5” a Unión

Mientras el Tate cierra su segundo y último amistoso, se generaron movimientos de mercado en López y Planes. Está Malcorra, se fue Fascendini a Talleres y Mosqueira refuerza el mediocampo.