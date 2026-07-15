A un puñado de días del debut contra Platense en Vicente López (el viernes 24 de julio), el mercado tatengue se activó con todo. Por un lado, el anticipo de El Litoral: Malcorra será refuerzo rojiblanco; por lo otro, una y una: se fue Fascendini a Talleres y en el combo vuelve Joaquín Mosqueira.
Llega Malcorra, sale Fascendini y vuelve Mosqueira de “5” a Unión
Mientras el Tate cierra su segundo y último amistoso, se generaron movimientos de mercado en López y Planes. Está Malcorra, se fue Fascendini a Talleres y Mosqueira refuerza el mediocampo.
Día movido: se fue uno y llegaron dos
Por la siesta del martes, Ignacio “Nacho” Malcorra se desvinculó de Independiente de Avellaneda. A pesar de tener, junto a Rodrigo Rey y al goleador Ávalos uno de los contratos más altos en el Rey de Copas, el zurdo decidió romper el vínculo con la idea de “seguir jugando y compitiendo”.
Como se sabe, en Independiente hubiera arrancado desde muy atrás. Del lado de Malcorra, resignó deuda (no cobró junio, por ejemplo); del lado de Independiente, se ignoró una cláusula por la cual Malcorra debía dejar 100.000 dólares si se iba a un club argentino. Ese club será Unión.
Como se sabe, el Tate llegó primero y firme, además del llamado del mismo Leo Madelón que le explicó cómo imagina el Unión 2026 segundo semestre y en qué lugar lo quiere. Hay algo que está claro: Malcorra no es el de 2016 que pueda “hacer los 80 metros de la banda”.
La idea sería, en principio, detrás de Cristian Tarragona, como un “10” o falso “9”. La otra alternativa, jugar con tres “5” y que Malcorra arranque a la izquierda del “5” posicional.
Al mismo tiempo que el martes cerraba la llamada “Operación Malcorra”, la salida de Casa Unión seguía a full: Profini, Del Blanco, Mauro y ahora Fascendini. Hace tiempo, todos pensaban en la salida del zaguero, por más que este último semestre jugó poco por los buenos rendimientos de Maizon-Ludeña en la cueva.
Dinero más Mosqueira por Fascendini
Fascendini, que llegó libre de Boca y se cotizó en Unión, tenía cláusula de 1.3 por el ciento por ciento de la ficha. Por lo que pudo averiguar El Litoral, Talleres compra la mitad que le corresponde al Tate y Fascendini conservará en Córdoba la otra mitad.
“Fassi ofreció un dinero importante y el préstamo por 18 meses de Joaquín Mosqueira”, comentan en La Docta. Como se sabe, Talleres en su momento compró a Mosqueira en una cifra muy importante. Ahora, la “T” lo repesca y vuelve a López y Planes en este combo.
Si bien faltan los detalles finales, Fascendini abandonó la concentración en Casa Unión y viajó a Córdoba para la revisión médica en Talleres. Unión, atado a esa cláusula gatillo de 1.3, recibe dinero fresco (entre 500.000 y 600.000 dólares) y un jugador conocido en un puesto donde Madelón necesita gente, ya que se fueron Rafael Profini a Ucrania y Mauro Pittíon al Tenerife de España.