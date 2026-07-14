Copa Proyección

La reserva de Unión debutó con un empate en La Tatenguita, la de Colón perdió en City Bell

Los dos equipos de la ciudad debutaron este martes en el segundo torneo de la temporada. En condición de local, la formación de Trionfini igualó sin goles ante Gimnasia de La Plata. En el predio de Estudiantes, el elenco sabalero cayó 2 a 0 en el debut del “Chueco” Robledo como entrenador.