En la tarde de este martes y con la disputa de 4 partidos, tuvo continuidad la fecha inaugural del Torneo Clausura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del Fútbol.
La reserva de Unión debutó con un empate en La Tatenguita, la de Colón perdió en City Bell
Los dos equipos de la ciudad debutaron este martes en el segundo torneo de la temporada. En condición de local, la formación de Trionfini igualó sin goles ante Gimnasia de La Plata. En el predio de Estudiantes, el elenco sabalero cayó 2 a 0 en el debut del “Chueco” Robledo como entrenador.
Tras la consagración de Racing en el Apertura el pasado viernes y sin tiempo que perder, el certamen de reserva puso en marcha el lunes la segunda mitad de la campaña nuevamente con la participación de 36 equipos divididos en dos zonas.
Como novedad respecto de lo que sucedió en el primer torneo del 2026, en donde solo los 4 mejores de cada zona clasificaron a la etapa de playoffs, en el Clausura accederán a la fase final los equipos que finalicen entre los primeros 8 de los respectivos grupos al finalizar las 18 fechas de la fase regular.
Este martes, se produjo entonces el estreno de los dos equipos de Santa Fe, quienes se cruzaron con los elencos de la ciudad de La Plata. El saldo terminó siendo negativo, ya que Unión no pudo pasar del empate en casa y frente a Gimnasia mientras que el sabalero perdió 2 a 0 en su visita al predio deportivo que Estudiantes posee en la localidad bonaerense de City Bell.
Sin goles en La Tatenguita
Comenzando con lo ocurrido en esta capital, el choque entre el equipo rojiblanco que conduce Alejandro Trionfini y el lobo platense se desarrolló desde las 13 en el predio ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe - Rosario.
Con una formación renovada respecto de la que disputó la mayor parte del Apertura y como consecuencia de que varias de las figuras que tuvo Unión en el primer semestre fueron promovidas al plantel de primera, Unión inició su participación en el Clausura con el claro objetivo de clasificarse a playoffs tras haber quedado a las puertas de conseguirlo en el campeonato que finalizó la semana pasada.
En este primer cotejo, al conjunto rojiblanco le faltó contundencia para concretar en la red las varias oportunidades que generó frente al arco de Gimnasia, razón por la que el partido se terminó yendo con un empate sin goles con sabor a poco para los pibes rojiblancos.
En este primer juego del Clausura, Trionfini alistó a Juan Kuverling, Gael Canteros, Ignacio Isla, Mario Mosset, Santiago Zenclussen, Nicolás Mariotti, Lucas Cacciabue, Benjamin Pérez, Simón Bigot, Ricardo Solbes y Agustín Benavidez. En el banco de suplentes estuvieron Pividori, Schalbetter, Coria, S. González, Faria, Rubinich, Ligori, Peralta, Torres, De Olivera, Giraudo y T. Fernández.
En la continuidad de este torneo Clausura, Unión volverá a presentarse el próximo martes 21 de julio, cuando a partir de las 13 esté visitando a Aldosivi en la ciudad de Mar del Plata.
Derrota en el debut
En simultáneo con lo que era empate entre tatengues y triperos en Santa Fe, en el Country de City Bell se medían los equipos de reserva de Estudiantes de La Plata y Colón, en cotejo válido por el grupo B.
En el equipo sabalero la principal novedad estaba en el banco de los suplentes, donde el “Chueco” Miguel Robledo hacía su debut luego de reemplazar en el cargo a Alejandro Russo por decisión de la dirigencia.
Tras finalizar el Apertura en el 15° puesto de su zona y con el objetivo de renovar el plantel que compite en la Copa Proyección en Colón se decidió modificar el mando y darle la oportunidad a un conocedor de las inferiores rojinegras como Robledo, dejando a Russo exclusivamente a cargo de la coordinación del fútbol amateur.
A la par de esta determinación, el conjunto santafesino se presentó hoy con un equipo muy diferente al que disputó el primer torneo del año, con jugadores mayormente de entre 18 y 19 años que comenzarán a sumar rodaje y experiencia en este nivel. Ante un rival siempre protagonista en la categoría, a Colón le costó el debut y terminó perdiendo por 2 a 0 frente al Pincha.
En este primer cotejo del segundo tramo de la temporada, el equipo rojinegro presentó a Retamoso, Quagliaro, Ravano, Lastra, Campagnaro, Martínez, Barbona, Lovato, Páez, Nagel y Buosi. Por su parte, Estudiantes formó con Van der Tuin, Santecchia, Desábato, Porcel, Georgieff, Suárez, Traina, Basualdo, Naser, Sagüés, Barreiro y Domínguez Ávila, con el exfutbolista Jonathan Schunke como DT.
El segundo compromiso de Colón en el Clausura de la Copa Proyección tendrá lugar también el próximo martes 21, cuando en el predio 4 de Junio reciba la visita de Defensa y Justicia a partir de las 15.
En los otros dos partidos que se jugaron este martes, Atlético Tucumán le ganó 2 a 1 a Aldosivi mientras que Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles. La fecha había comenzado el lunes con los triunfos por la mínima de Quilmes, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro y Sarmiento sobre Central Córdoba, Defensa, Lanús y Gimnasia de Mendoza.
Este miércoles, en la continuidad de la primera fecha del Clausura jugarán Atlético Rafaela - Independiente Rivadavia, Platense - San Martín de San Juan, Godoy Cruz - Argentinos, Independiente - Riestra, Tigre - Instituto y Huracán - Newell 's.