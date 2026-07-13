Cuando los hinchas todavía se acomodaban en las tribunas y las cómodas plateas del Brigadier López, Ignacio Lago aprovechó el primer desborde del partido para convertir en gol un centro atrás de Marcioni. El reloj acusó apenas 27 segundos.
Goles son amores en Colón: recordadas anotaciones antes del minuto en el sabalero
El gol de Ignacio Lago en el amanecer del choque ante Central Norte trajo a la memoria otras dos conversiones rápidas para el rojinegro santafesino. Los videos de aquellas anotaciones.
Esta conversión, que fue la primera de las cuatro que hizo el sabalero en la tarde del domingo, trajo a la memoria otras dos anotaciones que se registraron antes del minuto de juego.
Dos décadas atrás
El recuerdo, gentileza de Archivo Sabalero, ubica un gol de Sebastián Malandra a Vélez en 2006. El partido quedó también en los registros porque fue suspendido por agresión al juez de línea, Horacio Herrero. Comenzó el 16 de septiembre y lo reanudaron en octubre.
La anotación de Malandra llegó apenas arrancaba el partido, a los 15 segundos de juego. Colón se imponía en el marcador cuando a los 42 minutos del primer tiempo, un proyectil impactó en Herrero. El árbitro del encuentro, Saúl Laverni, suspendió el partido. En la reanudación, jugada 39 días más tarde, el sabalero mantuvo el resultado.
Aquel equipo era conducido tácticamente por Julio Falcioni y formó de la siguiente: Laureano Tombolini; Diego Chitzoff, Jorge Guagua, Diego Reynoso y Juan Fernández; Diego Barrado, Gastón Esmerado y Sebastián Malandra y Rubén Velásquez; Giovanny Hernández; Esteban Fuertes.
Más reciente
Otro gol “desde el vestuario” ocurrió más cerca en el tiempo. En el cierre de la fase regular del torneo de la Primera Nacional 2024, Brian Guille anotó a los 31 segundos de haber iniciado el partido contra Deportivo Madryn.
El encuentro se jugó en octubre y terminó 1-1. Con ese resultado, el sabalero terminó sexto e ingresaba al reducido.
Esa tarde en el Centenario, el rojinegro formó con: Vicentini, Goltz, Henríquez, Herrera, Forneris, López, Talpone, Taborda, Rossi, Bernardi y Guille.