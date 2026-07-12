En una tarde ideal en el barrio Centenario, el Colón de Ezequiel Medrán recuperó su mejor versión y despachó a Central Norte de Salta con un inapelable 4 a 0.
Reviví la goleada de Colón ante Central Norte
Colón ganó en la Fecha 20 del Torneo con 2 goles de Lago en el primer tiempo y un doblete Bonansea en el segundo.
Con una efectividad demoledora, el Sabalero construyó una goleada necesaria para no perderle pisada al líder Ferro, sustentada en los dobletes de sus dos grandes figuras de la jornada: Ignacio Lago y Alan Bonansea. A continuación, el detalle de cómo se gestó cada uno de los cuatro gritos que hicieron delirar a la hinchada rojinegra.
A los 27 segundos: Lago abrió el partido
Colón movió desde el círculo central y fue a fondo desde el pitazo inicial de Maximiliano Macheroni. Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el Sabalero hilvanó una gran combinación ofensiva por la banda derecha.
Julián Marcioni ganó la posición, llegó hasta el fondo y lanzó un centro atrás preciso. Por el centro del área apareció en soledad Ignacio "Nacho" Lago, quien definió de primera para vencer al arquero Enzo Vázquez. Apenas 27 segundos necesitó el equipo vestido de blanco para ponerse en ventaja y destrabar el encuentro desde el vestuario.
A los 15 minutos: el doblete del "11"
Pasado el primer cuarto de hora, cuando el conjunto salteño intentaba adelantarse en el terreno para salir del asedio, Colón volvió a golpear con una fórmula idéntica pero letal. El tándem compuesto por Mauro Peinipil y Julián Marcioni se asoció a la perfección por el sector derecho.
El lateral número 4 escaló hasta la línea de fondo y envió otro centro hacia atrás. Nuevamente, Lago leyó la jugada a la perfección, se ubicó en el punto penal y definió con categoría para estampar el 2-0 parcial, consolidándose además como uno de los máximos artilleros de la Primera Nacional.
A los 5 minutos del ST: la aparición de Bonansea
En el arranque del complemento, Central Norte modificó su esquema táctico y generó una chance clara que obligó a una gran respuesta del arquero Matías Budiño. Sin embargo, esa aproximación salteña funcionó como un despertador para Colón, que contestó de inmediato. A los 5 minutos de la segunda etapa, la ofensiva sabalera se volcó esta vez por el sector izquierdo.
Llegó un centro envenenado al corazón del área y Alan Bonansea, ganando en las alturas, metió un frentazo certero que superó la resistencia de Vázquez. Con el 3-0, el "9" ratificó su racha goleadora e inclinó definitivamente la balanza.
A los 16 minutos del ST: Palomita y goleada
La chapa definitiva del partido llegó apenas diez minutos después del tercer grito. La jugada nació en los pies de Federico Lértora en la zona media y continuó con la proyección de Marcioni, quien una vez más se vistió de asistidor enviando un centro atrás milimétrico. Bonansea, libre de marcas y a centímetros del arco vacío, se arrojó de palomita para empujar el balón hacia la red.
Con el 4-0 decretado por el doblete del ex Patronato, la media hora final estuvo de más y solo sirvió para sellar una actuación colectiva brillante de cara al trascendental choque ante Ferro.