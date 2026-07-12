Colón se impuso ante Central Norte de Salta este domingo por 4 a 0 en el marco de la 20° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón
El Sabalero se impuso ante Deportivo Madryn como local por 4 a 0.
El encuentro se disputó desde las 15:30 horas de este 12 de julio en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
Los goles los convirtieron Ignacio Lago y Alan Bonansea, ambos por duplicado.
Con este resultado, el rojinegro quedó 2° con 35 puntos, 27 goles a favor y 15 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Por lado de los visitantes, el resultado lo deja 16° con 19 puntos, 12 goles a favor y 21 en contra, a 1 unidad de la zona de descenso.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El equipo de Ezequiel Medrán regresará a la actividad el próximo viernes 17 de julio a las 19:30 horas en el estadio Arq. Ricardo Etcheverry de la ciudad de Buenos Aires ante Ferrocarril Oeste.