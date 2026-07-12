Dejando de lado, al menos por un rato, la fiebre mundialista (desde los 4 costados se cantó "el que no salta es un inglés" en varias oportunidades) y con la urgencia de volver a ganar para no perderle pisada al líder Ferro, y en el reencuentro con su gente tras más de un mes sin pisar el Brigadier, Colón recibió este domingo al Central Norte de Mario Sciacqua en choque válido por la vigésima fecha de la Primera Nacional.
¿Messi? ¿Julián? En Colón se gritan los goles de Lago y Bonansea
Con una actuación a pura contundencia, el sabalero goleó 4 a 0 al equipo salteño para quedar como escolta a 5 puntos de Ferro y con mejor diferencia de gol que Morón.El 10 anotó por duplicado en el primer tiempo, el 9 hizo lo propio en el complemento. El viernes, promesa de partidazo en Caballito.
Tras la gran victoria conseguida la semana pasada en Madryn, los dirigidos por Ezequiel Medrán sabían que necesitaban seguir sumando de a 3 para volver a ponerse a 5 del verde, que ayer le ganó a San Miguel y que será anfitrión del sabalero en un gran choque previsto para el próximo viernes por la tarde.
Con las lógicas vueltas al 11 titular de Rasmussen y Lago, y la baja por amonestaciones de Antonio, el DT sabalero apostaba por una formación ofensiva con la dupla Lértora - Muñoz haciéndose cargo del equilibrio y la contención para soltar en ataque al tridente compuesto por Marcioni, Sarmiento y Lago y acompañar a un Bonansea que venía de sacarse la mufa con el gol agónico en Madryn del domingo pasado.
Enfrente aparecía un equipo salteño con una realidad muy diferente. Con apenas 15 puntos en 19 partidos y en la zona baja de la tabla de esta Zona A que comparte con Colón, el cuervo llegaba a Santa Fe con la urgencia de llevarse puntos que lo ayuden en su pelea por la permanencia. Es por eso que Sciacqua puso de entrada un equipo con línea de 5 defensores buscando agrupar mucha gente cerca del arquero Vázquez para salir rápido y de contra.
Con la decisión de buscar el resultado desde el pitazo inicial de Macheroni, Colón movió y fue a fondo, golpeando en la primera que tuvo antes del minuto de juego. Una buena combinación ofensiva encontró el desborde de Marcioni sobre la derecha y el centro atrás para la solitaria aparición de un Nacho Lago que definió de primera y abrió el marcador. Apenas 27 segundos tardó el sabalero vestido de blanco en conseguir la ventaja que le daba tranquilidad para manejar el tiempo de un partido en el que era claramente superior.
Pasados los 15, y cuando el elenco salteño buscaba salir del asedio y adelantarse del terreno, una jugada repetida pero no por eso menos efectiva le permitió a Colón estirar distancias y hacer explotar a su gente por segunda vez en la tarde. Otra buena maniobra del tándem Peinipil - Marcioni sobre la derecha le permitió al 4 rojinegro llegar al fondo y sacar otro centro atrás que volvió a encontrar a Lago en el punto penal para que el 10 defina y estampe el 2-0 que además lo convertía en uno de los goleadores de la Primera Nacional.
Con un arranque ideal desde el juego y desde la eficacia en ataque, los de Medrán sacaban una lógica distancia sobre un rival que no terminaba de hacer pie en el Brigadier y sufría cada vez que los hombres de Colón cruzaban la mitad de la cancha. Sabiéndose más y pese al esfuerzo de Central Norte, siguió siendo el local el claro dominador de las acciones hasta el cierre de esa primera etapa. Sacando el pie del acelerador pero administrando el ritmo del juego, era el sabalero el que siempre parecía estar más cerca del tercero que la visita del descuento. Los de Sciacqua arrimaron algo de peligro con un cabezazo de Borda y un tiro libre de Quiroga que no inquietaron más de la cuenta. Siempre más punzante, el rojinegro vestido de blanco tuvo un par de ocasiones para estirar la ventaja en los pies de Lago y de Bonansea, que esta vez no pudieron vencer la resistencia del golero Vázquez.
El 2 a 0 con el que se fueron a camarines terminó siendo un resultado lógico y ajustado a lo que mostraron ambos equipos en la primera mitad, con un Colón que tuvo como principal virtud la de golpear en los momentos justos para encaminar un partido que en la previa parecía mucho más complejo de lo que en realidad fue.
Lo sentenció con la cabeza del 9
En el inicio de la segunda parte, el técnico santafesino que dirige al equipo salteño movió el banco, desarmó la línea de 5 y puso dos hombres en ataque en busca del descuento que lo meta rápidamente en partido. En menos de un minuto y por una carámbola, estuvo a punto de conseguirlo luego de que el balón le quedara a Lamosa y provocara la providencial salvada del arquero Budiño yendo al piso.
Esa maniobra aislada funcionó como despertador para un Colón que rápidamente se puso en partido y, como en la etapa inicial, en la primera que tuvo pudo convertir. Esta vez el desborde y el centro cayó desde la izquierda y encontró la cabeza de un Bonansea que superó la resistencia de Vázquez para poner el 3 a 0 que, si hacía falta, liquidaba las acciones. El 9, que había dejado atrás la racha negativa en Madryn, metió un gol como premio a su insistencia que sigue alimentando su confianza de cara a la recta final del campeonato.
Este último concepto quedó ratificado apenas 10 minutos después, cuando el ex hombre de Patronato puso el segundo de su cuenta personal. Una jugada que comenzó Lértora y continuó con el centro atrás de Marcioni dejó a Bonansea solo y a centímetros del arco vacío para tirarse y de palomita poner el 4 a 0 que convertía el triunfo en goleada.
Con semejante diferencia en el juego y en el resultado, la media hora final estuvo de más y solo sirvió para que Medrán le de minutos a Franco García, de buena entrada como el domingo anterior en el sur del país. Macheroni marcó el final y decretó una muy buena victoria de un Colón que en un momento clave mostró una de sus mejores versiones de la temporada para ganar, gustar, golear y quedar como escolta de Ferro a solo 5 días de visitarlo en Caballito.
Una tarea sólida desde lo colectivo, con rendimientos individuales muy altos liderados por Lago y Bonansea y la contundencia que tantas veces se le reclamó, el equipo de Medrán terminó unido en el aplauso con su gente y con la ilusión renovada de cara a un juego en la casa del puntero que puede ser determinante de cara a la parte final de la temporada de la Primera Nacional.
La síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Sebastián Olmedo, 6- Federico Rasmussen, 3- Leandro Allende; 5- Federico Lértora, 7- Matías Muñoz; 11- Julián Marcioni, 8- Darío Sarmiento, 10- Ignacio Lago; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
CENTRAL NORTE: 1- Enzo Vázquez; 4- Agustín Lamosa, 3- Leonardo Felissia, 2- Elías Calderón, 6- Arian Pucheta, 11- Agustín Aleo; 10- Sergio Quiroga, 5- Matías Villarreal, 8- Maximiliano Ribero, 7- Tomás Castro; 9- Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.
Goles: En el primer tiempo, a los 27 segundos y a los 15 min. Lago (C). En el segundo tiempo, a los 5 y 16 min. Bonansea (C).
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 19- Tiago Taboas y 20- Erik Bodencer por Pucheta y Borda (CN); a los 17 min. 15- Agustín Toledo y 20- Franco García por Muñoz y Sarmiento (C); a los 25 min. 15- Gianluca Mancuso y 17-Matías Moravec por Quiroga y Villarreal (CN) y 14- Facundo Castet y 19- Conrado Ibarra por Allende y Marcioni (C); a los 35 min. 18- Franco Vedoya por Castro (CN); a los 38 min. 16- Mateo Cardozo por Lértora (C).
Árbitro: Maximiliano Macheroni.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe