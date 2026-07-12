Ganó, gustó y goleó a Central Norte

¿Messi? ¿Julián? En Colón se gritan los goles de Lago y Bonansea

Con una actuación a pura contundencia, el sabalero goleó 4 a 0 al equipo salteño para quedar como escolta a 5 puntos de Ferro y con mejor diferencia de gol que Morón.El 10 anotó por duplicado en el primer tiempo, el 9 hizo lo propio en el complemento. El viernes, promesa de partidazo en Caballito.