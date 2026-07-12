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La previa en vivo: Colón recibe este domingo a Central Norte de Salta

El encuentro se disputa desde las 16:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López.

El Estadio Brigadier López recibirá nuevamente al rojinegro. Crédito: Fernando NicolaEl Estadio Brigadier López recibirá nuevamente al rojinegro. Crédito: Fernando Nicola
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Colón recibe este domingo 12 de julio a Central Norte de Salta por la fecha 20, ya en la segunda rueda de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 16:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López con transmisión del streaming oficial de AFA, LPF Play.

Minuto a minuto

13:37 / Dom. 12.07.2026
14:31 / Dom. 12.07.2026

Cómo llega cada uno

Colón viene de ganarle a Deportivo Madryn por 2 a 1 como visitante tras el corto receso. Se ubica 3° en su zona con 32 puntos, 23 goles a favor y 15 en contra.

Central Norte empató como local ante San Miguel por 1 a 1 y se ubica 15° con 19 puntos, 12 goles a favor y 17 en contra, a sólo 1 unidad de la zona de descenso.

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