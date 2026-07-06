Minutos después de la resonante y muy oportuna victoria que consiguió Colón este domingo en cancha del Deportivo Madryn y en el inicio de la segunda rueda de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán brindó su habitual conferencia de prensa donde analizó a fondo la producción de su equipo y valoró el resultado conseguido.
Medrán, tras la gran victoria en Madryn: “La recompensa llegó porque el equipo siempre insistió”
El entrenador de Colón se mostró satisfecho por la producción de sus dirigidos en el muy necesario triunfo conseguido este domingo en el sur del país. “Buscamos de distintas maneras y creo que se terminó redondeando una gran victoria” aseguró el rafaelino. “Colón tiene una exigencia constante de protagonismo y hay que sostenerla” lanzó a la salida del vestuario visitante.
Reconociendo que la performance sabalera en el Abel Sastre fue de menor a mayor, y valorando el impacto positivo que tuvieron las modificaciones luego de la apertura del marcador, el rafaelino sacó pecho de cara a lo que se viene, con Central Norte y la visita al puntero Ferro en el horizonte.
En el inicio de la charla con los medios presentes en el camarín visitante del estadio ubicado en la Patagonia, Medrán señaló: “Nos hemos plantado bien en una cancha difícil, ante un rival que en los últimos años viene peleando cosas importantes".
"De principio a fin, más allá de que empezamos en desventaja, el equipo entendió la clase de partido que teníamos que jugar a nivel emocional, futbolístico y táctico, y creo que fuimos merecedores”, agregó.
En otro tramo de la rueda de prensa, consultado sobre las razones que llevaron a Colón con estos 3 puntos clave en el inicio de la segunda rueda del campeonato, el ex DT de Atlético Rafaela indicó: “Llegó la recompensa al final porque el equipo siempre insistió, siempre quiso. Buscamos de distintas maneras y creo que se terminó redondeando una gran victoria.
"Uno siempre busca ese punto de quiebre pensando en lo inmediato y en el futuro, y este triunfo es realmente muy importante”, resumió.
Una de las cuestiones que abordó Medrán estuvo vinculada al impacto positivo que tuvieron en el equipo los cambios que introdujo. Sobre eso, destacó que “los recambios entraron bien. Toledo le dio dinámica a la zona media, Sarmiento cuando pasó hacia adentro y García por la banda nos dio profundidad. Fue importante el nivel en el que ingresaron y también el trabajo de los laterales”.
"La paridad del torneo es enorme"
Otro de los aspectos que abordó el técnico sabalero fue la sumatoria conseguida en esta seguidilla de partidos fuera de Santa Fe y a la espera del reencuentro con su gente el próximo domingo 12 frente a Central Norte de Salta.
Al respecto, enfatizó: “En este tramo del campeonato nos tocaron tres partidos de visitante muy complejos: Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y Madryn. Más allá de la derrota en Chaco, veníamos de una gran victoria en Buenos Aires y hoy conseguimos otra muy importante. La paridad del torneo es enorme”.
Antes de retirarse para emprender el largo viaje de retorno con destino a nuestra capital, Medrán valoró la tarea de sus surgidos y expresó: “Cuando hay compromiso, el trabajo diario se nota. Colón tiene una exigencia constante de protagonismo y hay que sostenerla con calma, trabajo y convicción. Hoy el equipo lo hizo de muy buena manera”.
Debut con el pie derecho
Segundos después de que el cabezazo de Servetto se transformara en el inesperado e inoportuno gol de Madryn, Ezequiel Medrán mandó a la cancha al, hasta ahora, único refuerzo que pudo sumar Colón en este mercado de pases.
Con la mítica camiseta número 20, Franco García se metió rápido en el partido, parándose como extremo izquierdo para desnivelar desde lo individual y en el tándem con Allende. Tras un par de avisos, desde ese sector llegaron los dos goles que le dieron al sabalero el necesario triunfo en el Abel Sastre.
En diálogo con la transmisión oficial del cotejo por la 19° fecha de la Primera Nacional, el “Wachi” comentó: “Muy contento. Hace pocos días que estoy con el plantel y voy entendiendo la metodología de trabajo del cuerpo técnico. La verdad es que hay un plantel hermoso, un grupo muy lindo, y se merece este triunfo. Contento de coronar la tarde con una victoria”.
Más adelante, y consultado por la exigencia que tuvo el cotejo ante el aurinegro, el futbolista que llegó procedente de Newell’s indicó: “Sí, fue durísimo. Todos los partidos van a ser durísimos en esta segunda rueda, porque se va achicando el margen de error".
"Tenemos que salir a ser protagonistas en todas las canchas, tanto de local como de visitante. Hoy creo que fuimos protagonistas desde el primer minuto y afrontamos el partido de la mejor manera”, agregó.
En el cierre, evaluando sus primeros minutos con la casaca sabalera, García manifestó: “Me tocó entrar en un momento complicado, muy complejo, en un partido un poco friccionado, como demanda la categoría. Lo importante es que logramos sacar el partido adelante y llevarnos los tres puntos a casa”.