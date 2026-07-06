La palabra del DT rojinegro

Medrán, tras la gran victoria en Madryn: “La recompensa llegó porque el equipo siempre insistió”

El entrenador de Colón se mostró satisfecho por la producción de sus dirigidos en el muy necesario triunfo conseguido este domingo en el sur del país. “Buscamos de distintas maneras y creo que se terminó redondeando una gran victoria” aseguró el rafaelino. “Colón tiene una exigencia constante de protagonismo y hay que sostenerla” lanzó a la salida del vestuario visitante.