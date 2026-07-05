Colón se impuso ante Deportivo Madryn este domingo por 2 a 1 en el marco de la 19° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón
El Sabalero se impuso ante Deportivo Madryn como visitante por 2 a 1.
El encuentro se disputó desde las 15 horas de este 5 de julio en el Estadio Abel Sastre de Madryn, Chubut, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
Los goles los convirtieron Servetto a los 52 minutos para el local con el 1 a 0, luego empató Marcioni para la visita a los 70 y a los 87 Bonansea marcó el 2 a 1 final.
Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 32 puntos, 23 goles a favor y 15 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Por lado de los locales, el resultado lo deja 7° con 28 puntos, 25 goles a favor y 20 en contra, a 7 de la primera posición, también en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El equipo de Ezequiel Medrán regresará a la actividad el próximo domingo 12 de julio a las 16:30 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe ante Central Norte de Salta.
El 17 de julio volverá a viajar, en esta ocasión a Caballito, ciudad de Buenos Aires, para enfrentar a Ferro desde las 19:30 horas.