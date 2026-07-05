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Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón

El Sabalero se impuso ante Deportivo Madryn como visitante por 2 a 1.

Los titulares de Colón este domingo ante Deportivo Madryn. Foto: Daniel FeldmanLos titulares de Colón este domingo ante Deportivo Madryn. Foto: Daniel Feldman
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Colón se impuso ante Deportivo Madryn este domingo por 2 a 1 en el marco de la 19° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

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El encuentro se disputó desde las 15 horas de este 5 de julio en el Estadio Abel Sastre de Madryn, Chubut, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.

Ezequiel Medrán dando indicaciones en Madryn. Foto: Daniel FeldmanEzequiel Medrán dando indicaciones en Madryn. Foto: Daniel Feldman

Los goles los convirtieron Servetto a los 52 minutos para el local con el 1 a 0, luego empató Marcioni para la visita a los 70 y a los 87 Bonansea marcó el 2 a 1 final.

Bonansea metió la cabeza para que Colón gane en Madryn. Foto: Daniel FeldmanBonansea metió la cabeza para que Colón gane en Madryn. Foto: Daniel Feldman

Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 32 puntos, 23 goles a favor y 15 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.

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Por lado de los locales, el resultado lo deja 7° con 28 puntos, 25 goles a favor y 20 en contra, a 7 de la primera posición, también en zona de clasificación al Torneo Reducido.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Colón

El equipo de Ezequiel Medrán regresará a la actividad el próximo domingo 12 de julio a las 16:30 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe ante Central Norte de Salta.

El 17 de julio volverá a viajar, en esta ocasión a Caballito, ciudad de Buenos Aires, para enfrentar a Ferro desde las 19:30 horas.

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