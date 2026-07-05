La eliminación de Paraguay frente a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se viralizó. Tras el pitazo final, Orlando Gill se acercó a Kylian Mbappé para saludarlo, pero el delantero francés no respondió al gesto del arquero paraguayo y continuó celebrando la clasificación con sus compañeros.
Orlando Gill reveló qué le dijo Mbappé tras la eliminación de Paraguay: “Parece que se agrandó”
El arquero de San Lorenzo explicó el cruce que protagonizó con el capitán francés tras el triunfo por 1-0 de Francia. También habló de la intensidad con la que Paraguay disputó el partido.
Horas después del encuentro, el futbolista de San Lorenzo contó cómo vivió ese momento y dio su versión de lo ocurrido.
"Solo le quise saludar"
En diálogo con ABC Deportes, Gill aseguró que intentó acercarse al capitán francés con total normalidad, aunque la respuesta no fue la esperada.
"Solo le quise saludar y parece que se agrandó. No me miró, solamente se reía", afirmó el arquero, quien fue una de las figuras de Paraguay durante la Copa del Mundo.
Las imágenes mostraron al guardameta caminando hacia Mbappé cuando el árbitro marcó el final del partido. El delantero francés siguió festejando junto a sus compañeros sin detenerse.
Un partido con mucho roce
Gill también se refirió a la intensidad con la que se disputó el encuentro y consideró que el seleccionado sudamericano llevó el partido al terreno físico.
"En Sudamérica estamos acostumbrados a los roces, ellos parece que no. Quisimos plasmar eso dentro de la cancha", explicó el exarquero de San Lorenzo.
Francia terminó imponiéndose por 1-0 gracias a un penal convertido por Mbappé y avanzó a las semifinales, mientras que Paraguay cerró una destacada actuación en el Mundial bajo la conducción de Gustavo Alfaro.
Una imagen que dio la vuelta al mundo
El intercambio entre Gill y Mbappé se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el partido. Aunque el arquero reconoció que el saludo no fue correspondido, el episodio no pasó a mayores y ambos planteles se retiraron del campo sin nuevos incidentes.