#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Orlando Gill reveló qué le dijo Mbappé tras la eliminación de Paraguay: “Parece que se agrandó”

El arquero de San Lorenzo explicó el cruce que protagonizó con el capitán francés tras el triunfo por 1-0 de Francia. También habló de la intensidad con la que Paraguay disputó el partido.

Orlando Gill explicó el cruce que protagonizó con Kylian Mbappé tras el final del partido. Foto: ReutersOrlando Gill explicó el cruce que protagonizó con Kylian Mbappé tras el final del partido. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La eliminación de Paraguay frente a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se viralizó. Tras el pitazo final, Orlando Gill se acercó a Kylian Mbappé para saludarlo, pero el delantero francés no respondió al gesto del arquero paraguayo y continuó celebrando la clasificación con sus compañeros.

Horas después del encuentro, el futbolista de San Lorenzo contó cómo vivió ese momento y dio su versión de lo ocurrido.

"Solo le quise saludar"

En diálogo con ABC Deportes, Gill aseguró que intentó acercarse al capitán francés con total normalidad, aunque la respuesta no fue la esperada.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France's Lucas Digne clashes with Paraguay's Orlando Gill during the second half hydration break REUTERS/Jeenah MoonEl arquero paraguayo aseguró que intentó saludar al capitán francés luego de la eliminación. Foto: Reuters

"Solo le quise saludar y parece que se agrandó. No me miró, solamente se reía", afirmó el arquero, quien fue una de las figuras de Paraguay durante la Copa del Mundo.

Las imágenes mostraron al guardameta caminando hacia Mbappé cuando el árbitro marcó el final del partido. El delantero francés siguió festejando junto a sus compañeros sin detenerse.

Un partido con mucho roce

Gill también se refirió a la intensidad con la que se disputó el encuentro y consideró que el seleccionado sudamericano llevó el partido al terreno físico.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France's Kylian Mbappe in action as he shoots at goal before the match Paraguay's Orlando Gill makes a save REUTERS/Omar AzizFrancia derrotó 1-0 a Paraguay y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. Foto: Reuters

"En Sudamérica estamos acostumbrados a los roces, ellos parece que no. Quisimos plasmar eso dentro de la cancha", explicó el exarquero de San Lorenzo.

Francia terminó imponiéndose por 1-0 gracias a un penal convertido por Mbappé y avanzó a las semifinales, mientras que Paraguay cerró una destacada actuación en el Mundial bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

Una imagen que dio la vuelta al mundo

El intercambio entre Gill y Mbappé se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el partido. Aunque el arquero reconoció que el saludo no fue correspondido, el episodio no pasó a mayores y ambos planteles se retiraron del campo sin nuevos incidentes.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Paraguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Francia
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro