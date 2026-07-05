Con los cuartos de final en marcha, la pelea por terminar como máximo goleador del Mundial 2026 se volvió uno de los grandes atractivos del torneo. Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la clasificación con siete goles cada uno y protagonizan un duelo entre dos de las principales figuras del fútbol mundial.
Messi y Mbappé lideran la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026
El capitán argentino y la estrella francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con siete tantos. Haaland, Vinícius Jr. y Dembélé completan el grupo de máximos artilleros del torneo.
Además del liderazgo en esta Copa del Mundo, ambos continúan ampliando sus registros históricos en los Mundiales, consolidándose entre los máximos anotadores de todos los tiempos.
Messi y Mbappé, palo a palo
El capitán argentino llegó a los siete goles tras un comienzo brillante. Marcó un hat-trick frente a Argelia, un doblete contra Austria, un gol de tiro libre ante Jordania y abrió el marcador en la sufrida victoria sobre Cabo Verde por los 16avos de final.
Mbappé, por su parte, también alcanzó los siete tantos luego de convertir en la victoria de Francia sobre Paraguay. El delantero francés mantiene su impresionante promedio goleador en Copas del Mundo y sigue siendo una de las grandes amenazas del certamen.
Haaland no pierde pisada
El principal perseguidor es Erling Haaland. El goleador noruego acumula cinco conquistas y se mantiene en carrera luego de marcar el tanto decisivo frente a Costa de Marfil para clasificar a su selección.
Más atrás aparecen Vinícius Jr. y Ousmane Dembélé, ambos con cuatro goles. Tanto Brasil como Francia siguen en competencia, por lo que ambos todavía cuentan con oportunidades de acercarse a los líderes.
La tabla de goleadores
Con varios favoritos aún en carrera, la clasificación de artilleros promete mantenerse abierta durante las próximas rondas del Mundial.
Máximos goleadores del Mundial 2026
Lionel Messi (Argentina): 7 goles en 4 partidos.
Kylian Mbappé (Francia): 7 goles en 5 partidos.
Erling Haaland (Noruega): 5 goles en 4 partidos.
Vinícius Jr. (Brasil): 4 goles en 4 partidos.
Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles en 4 partidos.