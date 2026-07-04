Tras eliminar a Alemania, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro choca en Filadelfia contra el gran candidato al título por un lugar en los cuartos de final.
Paraguay juega con Francia y busca dar otro golpe histórico
Tras eliminar a Alemania, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro choca en Filadelfia contra el gran candidato al título por un lugar en los cuartos de final.
La selección de Paraguay afronta uno de los desafíos más complejos y apasionantes de su historia reciente cuando se mida este sábado frente a su par de Francia, en un cruce correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El combinado sudamericano, bajo la conducción táctica del estratega argentino Gustavo Alfaro, salta al campo de juego con la ilusión intacta de dar un nuevo impacto internacional y meterse entre los ocho mejores países del planeta.
El trascendental partido tiene como escenario el imponente estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia.
El conjunto guaraní arriba a esta instancia con el ánimo por las nubes luego de haber protagonizado el gran batacazo en la ronda de 16avos de final. En un duelo de tintes dramáticos, Paraguay logró sacar de competencia por la vía de los penales a la poderosa selección de Alemania, sentenciando así el tercer traspié consecutivo del elenco germano en las últimas citas mundialistas y ratificando la resiliencia del plantel alfarista.
Para alcanzar los cruces de eliminación directa, la Albirroja debió edificar un camino de puro sacrificio dentro del exigente Grupo D, donde finalizó en la tercera colocación. Durante la etapa inicial, los dirigidos por Alfaro sumaron una valiosa victoria frente a Turquía, rescataron un trabajado empate ante Australia y sufrieron un duro revés contra el anfitrión, Estados Unidos, sumando el rodaje necesario para afrontar las fases decisivas.
Por su parte, Francia se presenta a la cita exhibiendo un andar arrollador que la consolida como la máxima favorita a levantar el trofeo. Los galos, comandados por Didier Deschamps en su cuarto ciclo mundialista consecutivo, ostentan un plantel plagado de estrellas de jerarquía mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. En su trayecto a octavos, despacharon en fila a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la zona de grupos, para luego apabullar a Suecia con un inapelable 3-0 en los 16avos de final.