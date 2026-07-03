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Alfaro volvió a dejar una frase para el recuerdo: "Francia es una tormenta eléctrica"

En la previa del cruce de cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de Paraguay apeló a una metáfora de su infancia en Rafaela para describir el desafío que representa enfrentar al seleccionado francés.

Gustavo Alfaro brindó una nueva conferencia con frases que rápidamente se viralizaron antes del duelo con Francia. Foto: ReutersGustavo Alfaro brindó una nueva conferencia con frases que rápidamente se viralizaron antes del duelo con Francia. Foto: Reuters
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Gustavo Alfaro volvió a convertir una conferencia de prensa en una clase de metáforas. En la antesala del partido entre Paraguay y Francia por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador rafaelino utilizó una imagen vinculada a su infancia en el campo para explicar cómo imagina el duelo frente a uno de los grandes candidatos al título.

"Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea porque no tenías pararrayos", comenzó el entrenador ante los periodistas.

La metáfora de la tormenta

Fiel a su estilo, Alfaro comparó el poder ofensivo del seleccionado francés con un fenómeno de la naturaleza. "Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van directo al arco", expresó.

Luego completó la idea con otra frase que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y en las redes sociales: "Se nos avecina una tormenta eléctrica. Hay que ver de qué manera evitar los rayos".

Un sello personal

No es la primera vez que el exentrenador de Atlético de Rafaela recurre a imágenes cotidianas para transmitir conceptos futbolísticos. A lo largo del Mundial 2026, sus conferencias se transformaron en uno de los grandes atractivos del torneo por un estilo que mezcla experiencias personales, filosofía y análisis del juego.

Desde su llegada al seleccionado paraguayo, Alfaro construyó un discurso que conecta con futbolistas e hinchas. Sus reflexiones, muchas veces cargadas de referencias a su infancia y a la vida cotidiana, terminaron convirtiéndose en una marca registrada.

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Paraguay busca otra hazaña

Las palabras del entrenador llegan después de la histórica clasificación de Paraguay, que eliminó a Alemania en los 16avos de final y se ganó un lugar entre los ocho mejores del Mundial.

Ahora tendrá un desafío aún mayor frente a Francia, uno de los equipos más poderosos del certamen. Alfaro ya dejó en claro cuál considera que será el principal reto: encontrar la manera de protegerse de una "tormenta eléctrica".

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