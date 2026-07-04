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Canadá y Marruecos definen el primer clasificado a cuartos de final

Canadá y Marruecos se enfrentan en Houston por los octavos de final. El ganador enfrentará al vencedor de Francia y Paraguay que jugarán hoy.

Canadá y Marruecos definen el primer clasificado a cuartos Reuters/Troy TaorminaCanadá y Marruecos definen el primer clasificado a cuartos Reuters/Troy Taormina
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Canadá y Marruecos se miden en los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Jesse March quieren seguir haciendo historia ante los marroquíes que buscan repetir y superar su actuación en Qatar 2022.

(260704) -- HOUSTON, 4 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de julio de 2026 de Jesse Marsch, director técnico de Canadá, llegando a una conferencia de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos, en Houston, Estados Unidos. (Xinhua/Xiao Yijiu) (jg) (ra) (vf)Jesse Marsch, director técnico de Canadá (Xinhua/Xiao Yijiu) (jg) (ra) (vf)

¿Cómo llega Canadá a los octavos?

Después de quedar en segundo lugar del Grupo B con cuatro unidades. Canadá ya hizo historia y por primera vez superaron la fase de grupos tras vencer por la mínima a Sudáfrica en Los Ángeles.

En el encuentro de dieciseisavos de final, la escuadra de Hoja de Maple fue mejor ante el conjunto africano y cuando parecía que el partido se iba al alargue, Stephen Eustáquio anotó el gol del triunfo al minuto 90+2.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 Canada's Tajon Buchanan in action with Morocco's Redouane Halhal REUTERS/Hannah MckayCanada enfrenta a Marruecos en Houston REUTERS/Hannah Mckay

También por primera vez en esta Copa del Mundo, Alphonso Davies tuvo participación, entró de cambio al 75´, aunque no fue como lateral izquierdo como en el Bayern Munich, fue en la posición de extremo.

¿Cómo llega Marruecos al partido?

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi ya saben lo que es llegar lejos en una Copa del Mundo, en Qatar, cayeron en semifinales contra Francia y en el duelo por el tercer lugar, perdieron contra Croacia.

En este Mundial, igualaron ante Brasil en su debut, después vencieron por la mínima a Escocia y en su último juego ante Haití, comenzaron abajo en el marcador tras un autogol de Bounou, aunque con goles de Hakimi, Saibari, Rahimi y Yassine, le dieron la vuelta al marcador y consiguieron los tres puntos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 A big screen displays a message inside the stadium before the match as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYEstadio de Houston en Texas REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

En el duelo de los dieciseisavos de final en Monterrey, Países Bajos se adelantó con gol de Cody Gakpo al minuto 72. Ya en el agregado, Issa Diop le dio el empate a los marroquíes y mandó el partido a tiempos extras donde no cayó ninguna anotación, por lo que se fueron a penaltis. Hakimi y Neil El Aynaoui fallaron, pero con gran actuación de Bounou y el tanto de Ismael Saibari en la última pena máxima, lograron pasar de ronda.

Historial entre Canadá y Marruecos

Se han enfrentado una vez en un partido oficial, fue en el Mundial pasado en la fase de grupos. Marruecos venció 2 goles por 1 a Canadá con las anotaciones de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 Canada's Alistair Johnston heads at goal IMAGN IMAGES via Reuters/Maria LysakerCanadá y Marruecos frente a frente Reuters/Maria Lysaker

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor entre Paraguay y Francia el próximo 9 de julio en Boston por el pase a cuartos de final.

Formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Liam Millar, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Tajon Buchanan; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Marruecos: Yassine Bounou; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Bilel El Khanouss, Ismael Saibari.

Estadio: Estadio de Houston

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