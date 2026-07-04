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Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 4 de julio

Con todos los cruces ya definidos, comienzan los octavos de final con dos encuentros.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 4 de julio de 2026 con una programación que da inicio a los octavos de final de la competencia. La jornada tendrá un total de dos encuentros, ya con sólo 16 equipos en camino por el título.

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Este sábado tendrá el comienzo de la segunda instancia de las llaves definitorias con Francia como uno de los candidatos presentes y Canadá como representante de los anfitriones.

Cronograma

14.00: Canadá vs. Marruecos ()

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco's Soufiane Rahimi, Ahmed Reda Tagnaouti and teammates celebrate after the match as Morocco qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAYMarruecos buscará repetir lo del 2022 y sacar a uno de los locales. Crédito: REUTERS/Eloisa Sánchez

18.00: Paraguay vs. Francia ()

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Paraguay Training - University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 30, 2026 Paraguay coach Gustavo Alfaro during training IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle RossLa Paraguay de Gustavo Alfaro se prepara para enfrentar al subcampeón. Crédito: Reuters/Kyle Ross
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Cuántos partidos quedan

Contando los dos de este sábado, aún restan los ocho duelos de octavos, los cuatro de cuartos de final, los dos de semis, el tercer puesto y la final, siendo un total de 16.

Ya jugados 86 de los 104 partidos previstos, quedan sólo 16 equipos en carrera por el campeonato.

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

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