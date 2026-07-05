La Selección Argentina ya dejó atrás la ajustada victoria sobre Cabo Verde y comenzó a preparar el duelo de octavos de final frente a Egipto, que se disputará este martes. Luego de la práctica suspendida por las tormentas en Miami, Lionel Scaloni empieza a definir el equipo y analiza introducir algunas modificaciones respecto del último encuentro.
Las dudas de Scaloni: los cambios que analiza Argentina para enfrentar a Egipto
Tras la trabajada clasificación frente a Cabo Verde, el entrenador de la Selección Argentina evalúa algunas variantes para los octavos de final. Julián Álvarez, Tagliafico, Paredes y Nicolás González aparecen entre las opciones.
Si bien todavía no hubo indicios definitivos, el cuerpo técnico podría realizar hasta tres cambios: uno en la defensa, otro en el mediocampo y uno más en la delantera.
La pelea por acompañar a Messi
La principal incógnita vuelve a estar en el ataque. Lautaro Martínez fue titular frente a Cabo Verde, pero no logró generar demasiadas situaciones de peligro. Julián Álvarez, que ingresó en el complemento, también busca recuperar su lugar luego de haber llegado al Mundial con una molestia en el tobillo izquierdo.
La decisión dependerá de cómo evolucione el delantero del Atlético de Madrid y de lo que observe Scaloni en los entrenamientos previos al viaje hacia Atlanta.
Tagliafico y una posible vuelta
Otra de las variantes podría darse en el lateral izquierdo. Facundo Medina respondió con buenas actuaciones durante el torneo, aunque terminó el último partido con un calambre y será evaluado por el cuerpo médico.
En ese escenario, Nicolás Tagliafico aparece como el principal candidato para recuperar la titularidad. El defensor fue una pieza habitual durante todo el ciclo de Scaloni y cuenta con experiencia en este tipo de encuentros.
Opciones para el mediocampo
El entrenador también estudia darle una nueva configuración al mediocampo. Leandro Paredes y Nicolás González son los futbolistas que más posibilidades tienen de ingresar desde el arranque.
Si juega Paredes, Alexis Mac Allister volvería a desempeñarse en una posición más adelantada. En cambio, si el elegido es Nicolás González, el esquema mantendría su estructura, aunque con un futbolista de mayor despliegue y profundidad por los costados. En cualquiera de los dos casos, Thiago Almada sería quien dejaría el once inicial.