La agónica clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar. Más allá del desahogo colectivo y el sufrimiento en esos minutos finales ante Cabo Verde, las repercusiones no tardaron en trasladarse al plano reglamentario.
Señalan a Tagliafico por incumplir una regla en el partido ante ante Cabo Verde
La controversia surgió por un supuesto incumplimiento reglamentario del defensor, aunque una revisión detallada confirmó que todo fue legal.
Desde España, con el Diario AS a la cabeza, intentaron instalar que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico incumplió una norma clave al reingresar al campo antes de un tiro de esquina. Sin embargo, una lectura fina y rigurosa del reglamento demuestra que el accionar del defensor y la decisión del árbitro canadiense Drew Fischer estuvieron completamente respaldados por la ley.
El origen de la discordia en los minutos finales
El reloj marcaba los 115 minutos de un partido no apto para cardíacos cuando la tensión máxima se apoderó del área argentina. En plena resistencia de una pelota parada que derivó en córner para Cabo Verde, Tagliafico recibió un golpe en la nariz que le provocó una hemorragia inmediata. Ante la presencia de sangre, el juez del encuentro interrumpió el juego de forma lógica y le ordenó al defensor retirarse de los límites de la cancha para ser asistido y cambiarse la camiseta manchada.
Mientras el conjunto africano esperaba para ejecutar el centro, el lateral se limpió con rapidez, se colocó una indumentaria limpia y fue revisado por la cuarta árbitra. Con el balón todavía estático, Fischer le autorizó el reingreso al área y la jugada se reanudó con los once argentinos defendiendo el arco. Fue precisamente esa inmediatez la que desató el reclamo en las plataformas digitales del país europeo, donde argumentaban que el futbolista debió haber permanecido un minuto entero fuera del terreno de juego.
Qué dice la letra chica sobre el "minuto obligatorio"
La queja nacida en tierras ibéricas intentó ampararse en una de las modificaciones más recientes de la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026/27. Dicha normativa establece un protocolo estricto: si un futbolista sufre una lesión y el árbitro autoriza formalmente el ingreso del cuerpo médico para atenderlo dentro del campo de juego, ese jugador debe permanecer obligatoriamente un minuto afuera tras ser retirado, evitando así las simulaciones para hacer tiempo.
Los críticos argumentaron que la Selección debió haber defendido esa última pelota parada con diez hombres. No obstante, el error conceptual de la prensa europea radica en omitir las condiciones de la asistencia. En ningún momento el cuerpo médico de Lionel Scaloni pisó el césped para atender al ex-Independiente, ni el juego se detuvo para una asistencia interna. Tagliafico abandonó la cancha por sus propios medios para cumplir con un procedimiento de higiene y vestimenta elemental.
Reglas 4 y 5: el amparo legal de la Selección
La resolución de Drew Fischer no fue un guiño a la Albiceleste, sino una aplicación perfecta del reglamento vigente. La Regla 5 de la IFAB explicita con claridad que si un jugador sangra, el árbitro principal debe ordenarle salir y solo podrá permitir su vuelta una vez que la hemorragia haya cesado por completo y no queden rastros de sangre en su uniforme. Al corroborarse externamente estas dos pautas, la penalización del minuto de espera pierde total validez.
A esto se le suma la Regla 4, vinculada directamente al equipamiento de los futbolistas. Dado que la pelota no estaba en juego porque el tiro de esquina de Cabo Verde aún no se había ejecutado, el defensor tenía la potestad legal de reingresar por cualquier sector de las líneas de demarcación, siempre y cuando contara con la señal del juez. Exigir un castigo temporal para una simple sustitución de indumentaria por sangrado hubiese configurado un fallo técnico grave en contra de la Argentina.
Con la mente en los octavos de final
A pesar del ruido mediático alimentado desde el exterior y la caja de resonancia en la que suelen convertirse las redes sociales, la acción quedó cerrada y archivada sin margen para la duda. Argentina defendió ese centro de manera lícita, selló su pasaporte a la siguiente instancia y ya calibra la mira para su próximo gran desafío frente a Egipto.
Las polémicas de escritorio quedarán para el análisis de los paneles televisivos; en la cancha, el reglamento se aplicó a rajatabla.