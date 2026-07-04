El cronograma de la selección argentina sufrió una alteración imprevista antes de su choque contra Egipto. El ensayo que estaba pautado para la mañana de este sábado en Miami debió cancelarse a raíz de las severas lluvias y las descargas eléctricas que azotan a la región, un escenario que forzó la puesta en marcha de las normativas de emergencia vigentes en territorio estadounidense.
El clima frenó a la Selección: se suspendió la práctica en Miami por tormenta eléctrica
El plantel conducido por Lionel Scaloni debió resguardarse en el gimnasio debido a un alerta meteorológico, sumando complicaciones en la previa del cruce ante Egipto.
Ante la imposibilidad de trabajar sobre el césped, los liderados por Lionel Scaloni optaron por mudar los ejercicios a las instalaciones internas del hotel donde se concentra la delegación. Este contratiempo se produce apenas 24 horas después del exigente éxito por 3-2 ante Cabo Verde, una victoria sellada en la prórroga que le aseguró a la Albiceleste el boleto a los octavos de final.
La idea inicial del cuerpo técnico era implementar tareas de recuperación para quienes sumaron más de media hora de juego ante el rival africano, en tanto que el resto del grupo realizaría trabajos físicos de mayor carga. Asimismo, los colaboradores del DT buscaban examinar de cerca el estado de Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, quienes concluyeron el último compromiso con diversas dolencias corporales.
Este parate climático incrementa el malestar en la delegación por el acotado margen de descanso entre cada presentación. De hecho, el propio Scaloni ya había manifestado su descontento con la organización del torneo tras sellar el pase de ronda, argumentando que el fixture castiga el desgaste de las selecciones que siguen en carrera, señalando lo incomprensible que resulta tener menos tiempo de reposo a medida que el certamen se vuelve más exigente.
El combinado nacional retomará las tareas al aire libre una vez que cese el peligro meteorológico, teniendo previsto su traslado hacia Atlanta este lunes, ciudad donde el próximo martes buscará el pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo frente al conjunto egipcio.