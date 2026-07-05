Aniversario de los Albos del Sur

Club Nacional, 67 años de historia, esfuerzo y crecimiento permanente

La institución del sur de la ciudad de Santa Fe celebró un nuevo aniversario de vida reafirmando su compromiso con el deporte, la formación y la inclusión. Con una activa participación en todas las categorías de la Liga Santafesina de Fútbol y un sostenido crecimiento del fútbol femenino, el Club Nacional atraviesa una etapa de consolidación impulsada por el trabajo de su dirigencia, socios y familias.