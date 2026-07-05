Un aniversario con identidad y pertenencia
Club Nacional, 67 años de historia, esfuerzo y crecimiento permanente
La institución del sur de la ciudad de Santa Fe celebró un nuevo aniversario de vida reafirmando su compromiso con el deporte, la formación y la inclusión. Con una activa participación en todas las categorías de la Liga Santafesina de Fútbol y un sostenido crecimiento del fútbol femenino, el Club Nacional atraviesa una etapa de consolidación impulsada por el trabajo de su dirigencia, socios y familias.
El sábado 4 de julio quedó marcado como una fecha especial para toda la familia del Club Nacional. La histórica institución del sur de la capital santafesina celebró sus 67 años de vida, renovando el orgullo por una rica trayectoria deportiva y social que la convirtió en una de las entidades más representativas de la Liga Santafesina de Fútbol.
Un aniversario con identidad y pertenencia
Desde la Liga Santafesina y desde Pasión Liga de Diario El Litoral llegaron las felicitaciones para una institución que, desde su fundación en 1959, construyó una identidad basada en el trabajo, el esfuerzo y el sentido de pertenencia.
Son décadas de compromiso con el fútbol formativo, con la competencia y con la contención de cientos de chicos y chicas que encontraron en el club un lugar para crecer.
A lo largo de estos 67 años, Nacional supo atravesar distintas etapas, siempre con el mismo objetivo: fortalecer la vida institucional y mantener abiertas sus puertas para toda la comunidad.
Ese camino continúa vigente gracias al compromiso de dirigentes, colaboradores, entrenadores, familias y deportistas que sostienen el funcionamiento cotidiano de una entidad que no deja de proyectarse.
Un club que sigue mirando hacia adelante
El presente del Club Nacional encuentra a la institución viviendo un constante crecimiento. Bajo la presidencia de Andrea Ledesma y con el acompañamiento de una comprometida Comisión Directiva, el club desarrolla una intensa actividad deportiva y continúa ampliando sus propuestas para toda la familia.
Actualmente participa en todas las categorías organizadas por la Liga Santafesina de Fútbol, consolidando un proyecto que pone especial énfasis en la formación de sus divisiones inferiores.
En cada entrenamiento y en cada competencia se refleja el trabajo de un grupo humano que apuesta al desarrollo deportivo sin perder de vista los valores que identifican a la institución.
Uno de los grandes avances de los últimos años se observa en el fútbol femenino, disciplina que experimentó un importante crecimiento y que hoy ocupa un lugar destacado dentro del proyecto deportivo del club. Cada temporada son más las jugadoras que se incorporan y encuentran en Nacional un espacio para entrenar, competir y desarrollarse.
La escuelita de fútbol también representa uno de los pilares fundamentales del presente y del futuro institucional. Allí comienzan a dar sus primeros pasos niños y niñas que sueñan con vestir la camiseta alba, aprendiendo no sólo los aspectos técnicos del deporte sino también los valores de la convivencia, el respeto y el compañerismo.
Desde el club mantienen abierta la convocatoria para quienes deseen sumarse a esta etapa de formación, fortaleciendo así el semillero que alimenta a las distintas categorías.
Al mismo tiempo, la institución continúa incorporando nuevas disciplinas y actividades recreativas, permitiendo que cada integrante de la familia encuentre un espacio para compartir y disfrutar del club más allá del fútbol. Esa apertura fortalece el rol social que Nacional desempeña desde hace más de seis décadas en el barrio y en toda la ciudad.
Cumplir 67 años significa mucho más que celebrar una fecha. Es reconocer el esfuerzo de quienes fundaron el club en 1959, valorar a quienes sostuvieron su crecimiento durante todos estos años y destacar a quienes hoy trabajan para construir un futuro todavía más prometedor.
Con el compromiso intacto, con proyectos en marcha y con la pasión de siempre, el Club Nacional continúa escribiendo nuevas páginas de su historia. Una historia construida sobre el sacrificio colectivo, el amor por los colores y la permanente vocación de servicio hacia su comunidad.
Por un nuevo aniversario, por el presente que ilusiona y por todo lo que queda por construir, el saludo se multiplica entre dirigentes, jugadores, entrenadores, socios, familias e hinchas.
¡Feliz cumpleaños, Club Nacional!