Copa Santa Fe

De la mano de Zabala, Ciclón Racing eliminó a Colón de San Justo y está en octavos de final

El 10 anotó el único gol del partido revancha que se jugó este sábado en cancha del lagunero. El equipo de Carlos García, que había vencido también en la ida, se clasificó por un global de 3 a 1 y será rival del vigente campeón Unión en la siguiente fase. A partido único, se verán las caras el 18 de julio en el 8 de Enero.