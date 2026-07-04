En la revancha de una de las llaves más atractivas que tenía la tercera fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, Ciclón Racing recibía a Colón de San Justo en el campo de deportes 8 de Enero de la capital provincial.
De la mano de Zabala, Ciclón Racing eliminó a Colón de San Justo y está en octavos de final
El 10 anotó el único gol del partido revancha que se jugó este sábado en cancha del lagunero. El equipo de Carlos García, que había vencido también en la ida, se clasificó por un global de 3 a 1 y será rival del vigente campeón Unión en la siguiente fase. A partido único, se verán las caras el 18 de julio en el 8 de Enero.
Tras la gran victoria conseguida como visitante y por la mínima, el lagunero buscaba sostener la diferencia ante su gente y sacar pasaje a los octavos de final para enfrentarse con el vigente campeón Unión de Santa Fe.
Enfrente aparecía un Colón de San Justo que con un plantel de experiencia y jerarquía buscaba revertir la historia para instalarse entre los 16 mejores del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
Desde el arranque mismo del partido controlado por Juan Bonin, hombre de Liga Santafesina, se planteó un trámite cerrado, parejo y muy disputado. Sin poder desnivelar desde la tenencia de la pelota, ambos equipos trataban de progresar lanzando largo hacia sus delanteros pero chocando siempre con la buena reacción de ambas líneas defensivas.
Si bien la visita era el que asumía la iniciativa por la obligación de ganar, los dirigidos por Carlos García no sufrían sobresaltos cerrando los espacios y controlando a los delanteros rojiblancos.
Con este panorama, no sorprendió que la primera ocasión de gol llegara pasados los 20 minutos, con una habilitación para Mauricio Osurak que el 9 definió de primera para provocar la salvada del arquero Silva con los pies.
En un primer tiempo que se jugó lejos de las áreas y donde se pegó y se habló de más, el local lo tuvo sobre el final en una ráfaga y con 2 chances claras. A los 43, León González cabeceo y generó una espectacular salvada de Monzón abajo, mientras que a los 45 fue Zabala el que desbordó y sacó un centro atrás para Obregón que cortó el propio portero de Colón yendo al piso.
El 0 a 0 con el que se fueron a vestuarios terminó siendo el resultado lógico y justo para un partido caliente en la gélida tarde del sábado santafesino.
El gol llegó en el segundo tiempo
En el arranque del complemento, el equipo de García consiguió la ventaja que a la postre sería definitiva. En la primera incursión ofensiva sobre el área de Colón de San Justo, Leandro Zabala no perdonó y haciendo gala de su jerarquía y su capacidad goleadora superó la resistencia de Monzón para abrir el marcador.
El delantero formado en Colón de Santa Fe ya había anotado en el juego de ida y se anotó en la red para llevar a su equipo a los octavos de final.
Con la obligación de anotar por duplicado, el conquistador comenzó a sumar gente en función ofensiva pero sin encontrar nunca las ideas para vulnerar a una defensa lagunera sin grietas, que rechazó cada pelota que cayó sobre el área de Silva. Parado de contra, y con Zabala como estandarte, Ciclón estuvo siempre más cerca del segundo que Colón del empate.
El propio número 10 y Lautaro Obregón dispusieron en los minutos finales de varias situaciones para liquidar la llave, pero se encontraron con la buena tarea del arquero Monzón.
Si bien lo buscó hasta el pitazo final de Bonín, los de Mauricio Chiementín tuvieron una tarde errática en su visita al 8 de Enero y el partido se fue con una merecida victoria de un Ciclón Racing que supo golpear en el momento preciso a través de su gran figura para luego resistir y terminar celebrando a lo grande el boleto a octavos de final.
En un año histórico para la señera institución liguista, el lagunero se medirá nada menos que con Unión de Santa Fe en partido único y por la clasificación los cuartos de final. Dicho partido fue programado para el próximo sábado 18 de julio desde las 13.30, nuevamente con el estadio de Ciclón como escenario de un partido que será inolvidable para toda su gente.
La síntesis
CICLÓN RACING: 1- Sebastián Silva, 2- Walter Gómez, 3- Lautaro Ibarra, 4- Juan Ruiz Díaz, 5- Marcelo Echeverria, 6- Franco Gigena, 7- León González, 8- Nahuel Molinari, 9- Lautaro Obregon, 10- Leandro Zabala, 11- Nicolás Rivero. DT: Carlos García.
COLÓN SJ: 1- Sebastián Monzón, 2- Axel González, 3- Ulises Sánchez, 4- Brian Minotti, 5- Maximiliano Melgratti, 6- Osvaldo Arroyo, 7- Matías Fantin, 8- Ignacio Mena, 9- Mauricio Osurak, 10- Alexis Palacios, 11- Claudio Albarracin. DT: Mauricio Chiementin.
Goles: En el segundo tiempo, a los 2 min. Zabala (CR).
Cambios en Ciclón Racing: 15- Eric Mouret por Echeverría, 13- Pedro Leones por Rivero, 14- Valentín Martínez por González, 16- Agustín Flores por Molinari y 17- Ian Medrano por Obregón.
Cambios en Colón de San Justo: 14- Francisco Ortega por Sánchez, 13- Ismael Quilez por Mena, 18- Diego Pariani por Palacios y 16- Alejandro Ojeda. por Minotti
Árbitro: Juan Bonin (Liga Santafesina)
Estadio: Campo de deportes 8 de Enero - Santa Fe