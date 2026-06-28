Copa Santa Fe 2026

Ciclón Racing hizo historia en San Justo y dio un golpe gigante ante Colón SJ

El conjunto lagunero derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler y dio un paso trascendental en la Copa Santa Fe. El equipo dirigido por Carlos García mostró personalidad, se sobrepuso a las adversidades y festejó una victoria histórica frente a uno de los grandes protagonistas del fútbol regional de la última década.