Ciclón Racing escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva. En una tarde cargada de emociones, el conjunto lagunero venció 2 a 1 a Colón de San Justo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler y consiguió un triunfo de enorme valor en el partido de ida de una de las series más atractivas de la Copa Santa Fe.
Ciclón Racing hizo historia en San Justo y dio un golpe gigante ante Colón SJ
El conjunto lagunero derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler y dio un paso trascendental en la Copa Santa Fe. El equipo dirigido por Carlos García mostró personalidad, se sobrepuso a las adversidades y festejó una victoria histórica frente a uno de los grandes protagonistas del fútbol regional de la última década.
Ciclón Racing hizo historia en territorio ajeno
El equipo conducido técnicamente por Carlos García pisó fuerte en una cancha siempre difícil y derrotó a uno de los clubes más poderosos y regulares del fútbol regional de los últimos años.
No sólo logró imponerse en condición de visitante, sino que además lo hizo mostrando carácter, personalidad y una gran fortaleza anímica para superar distintos momentos adversos que presentó el encuentro.
Desde el inicio, el partido respondió a las expectativas previas. Se jugó con intensidad, pierna fuerte y mucha tensión, propia de dos equipos que sabían la importancia del compromiso.
Colón de San Justo, dirigido por Mauricio Chiementín, intentó hacer valer su localía, mientras que Ciclón Racing apostó al orden defensivo y a lastimar en cada oportunidad que pudiera generar.
Con el arbitraje de Carlos Córdoba, el primer tiempo fue parejo y muy disputado, con pocas situaciones claras frente a los arcos. Ninguno de los dos logró sacar ventajas y las emociones más fuertes quedaron reservadas para el complemento.
Un segundo tiempo cargado de emociones
En la segunda mitad llegaron los goles, las expulsiones y todas las incidencias que terminaron convirtiendo al partido en un verdadero espectáculo.
La primera gran acción se produjo tras una jugada polémica que derivó en la expulsión de Baroni, defensor del conjunto local, por una infracción considerada como último recurso. De ese tiro libre nació una de las acciones decisivas del encuentro y el partido comenzó a inclinarse definitivamente hacia un desenlace vibrante.
Poco después, Ciclón Racing logró abrir el marcador. Tras un potente remate de Zabala, el arquero local dejó un rebote y Obregón apareció en el lugar indicado para capturar la pelota y enviarla al fondo de la red. El festejo lagunero fue enorme, consciente de la importancia que significaba ponerse en ventaja en condición de visitante.
Sin embargo, la alegría no duró demasiado. Apenas unos minutos más tarde, el conjunto de Carlos García sufrió la expulsión de Carlos Bogao, situación que volvió a equilibrar el desarrollo y dejó a ambos equipos con diez futbolistas.
Colón de San Justo reaccionó rápidamente. Empujado por su gente y decidido a no resignar el partido, llegó a la igualdad mediante Osurak, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para establecer el 1 a 1 y devolverle la esperanza al elenco rojiblanco.
Cuando parecía que el empate terminaba siendo negocio para ambos, apareció nuevamente la figura de Zabala. A los 51 minutos del segundo tiempo, y cuando el encuentro transitaba sus últimos instantes, el atacante sacó a relucir toda su jerarquía para marcar el gol del triunfo y desatar el delirio de la delegación visitante.
Un triunfo para soñar y una revancha abierta
El pitazo final encontró a los futbolistas de Ciclón Racing celebrando largamente en el centro del campo de juego. No era para menos. El equipo había conseguido una victoria histórica en una cancha siempre complicada y frente a un rival de enorme jerarquía.
Más allá de la importancia del resultado, el conjunto lagunero demostró que está preparado para competir en escenarios exigentes y que cuenta con herramientas futbolísticas y anímicas para seguir soñando en grande dentro de la Copa Santa Fe.
De todos modos, la serie está lejos de definirse. El próximo domingo se disputará el encuentro de vuelta en cancha de Ciclón Racing, donde el conjunto de Carlos García intentará hacer valer la ventaja conseguida en San Justo para sellar la clasificación.
Colón, por su parte, buscará revertir la historia y apoyarse en su experiencia para dar vuelta la serie. Por eso, se espera otro partido intenso, cargado de emociones y con un marco espectacular.
Por ahora, la primera batalla quedó en manos del Lagunero, que se dio el gusto de ganar en San Justo, escribió un capítulo inolvidable de su historia y alimentó la ilusión de seguir avanzando en el certamen provincial más importante.