Liga Santafesina de Fútbol

95 años de historia: una Liga que crece con obras, inclusión y visión de futuro

La Liga Santafesina de Fútbol celebra sus 95 años atravesando uno de los momentos institucionales más importantes de su rica historia. Con una fuerte inversión en infraestructura, nuevos proyectos deportivos y una política de inclusión y crecimiento sostenido, la gestión encabezada por Leandro Birollo consolidó un modelo que posiciona a la Casa Madre como la institución más importante del fútbol del interior del país.