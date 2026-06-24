La Liga Santafesina de Fútbol cumple 95 años de vida. Desde aquel 24 de junio de 1931 hasta este presente cargado de realizaciones, la Casa Madre del fútbol regional continúa escribiendo páginas trascendentales en su historia institucional y deportiva.
95 años de historia: una Liga que crece con obras, inclusión y visión de futuro
La Liga Santafesina de Fútbol celebra sus 95 años atravesando uno de los momentos institucionales más importantes de su rica historia. Con una fuerte inversión en infraestructura, nuevos proyectos deportivos y una política de inclusión y crecimiento sostenido, la gestión encabezada por Leandro Birollo consolidó un modelo que posiciona a la Casa Madre como la institución más importante del fútbol del interior del país.
Nueve décadas y media después de su fundación, la entidad que nuclea a miles de deportistas de toda la región atraviesa uno de los períodos de mayor crecimiento de los últimos tiempos.
Con una visión moderna, inclusiva y federal, la actual conducción encabezada por Leandro Birollo logró consolidar un proceso de transformación que hoy se refleja en obras, programas deportivos, capacitación y una permanente apuesta al desarrollo integral.
La celebración del 95° aniversario encuentra a la Liga Santafesina fortalecida, con más de 22 mil deportistas federados, una creciente participación femenina, el desarrollo permanente de las divisiones formativas y una estructura institucional que no deja de expandirse.
Sin dudas, uno de los aspectos más destacados de esta etapa tiene que ver con la infraestructura. El Predio "Nery Alberto Pumpido" se convirtió en el símbolo más representativo de una gestión que decidió mirar hacia adelante y construir el futuro sobre bases sólidas.
El Predio Nery Pumpido, emblema del crecimiento institucional
Durante los últimos meses, la política de obras experimentó un crecimiento sin precedentes. La puesta en valor integral del predio deportivo representa uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la Liga.
La obtención de la escritura definitiva constituyó un hecho trascendental. A partir de allí comenzaron a concretarse proyectos largamente anhelados por dirigentes, clubes y deportistas.
Uno de ellos fue la inauguración del sistema de iluminación artificial de la cancha número 1, denominada "Leopoldo Jacinto Luque".
La obra fue posible gracias al acompañamiento económico del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y contó, en el acto inaugural, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, reflejando el respaldo institucional que la Liga ha logrado construir en los últimos años.
Poco tiempo después llegó otra concreción significativa: la iluminación y puesta en valor de la cancha número 2 "Pedro Pablo Pasculli", reafirmando la decisión de seguir dotando al predio de las mejores condiciones para la práctica deportiva.
Pero el crecimiento no se detiene. Actualmente, junto al trabajo de profesionales y arquitectos, avanza otro de los sueños históricos: la construcción de tribunas que permitan brindar mayor comodidad y mejores servicios a quienes concurran a disfrutar del fútbol.
Con el apoyo del Gobierno Provincial, las obras continúan avanzando y proyectan un escenario cada vez más moderno y funcional.
Estas realizaciones no sólo representan mejoras edilicias. También simbolizan una forma de gestionar basada en la planificación, la transparencia y el trabajo conjunto.
Más deporte, inclusión y capacitación para todos
El crecimiento institucional estuvo acompañado por una fuerte expansión deportiva y social. Consciente de la enorme responsabilidad que implica contener a más de 22 mil deportistas entre fútbol masculino, femenino, infantiles, juveniles, escuelitas y Pre Liga, la dirigencia impulsó diferentes iniciativas orientadas a fortalecer valores y generar nuevas oportunidades.
En ese contexto nació el programa "Con valores ganamos todos", una propuesta destinada a promover el respeto, la convivencia, la formación humana y el compromiso dentro y fuera de las canchas.
La capacitación también se transformó en una herramienta fundamental. Los Congresos de Fútbol Formativo, impulsados por la actual conducción, reunieron a especialistas, entrenadores y dirigentes, generando espacios de intercambio y aprendizaje que posicionaron a la Liga como referente regional.
Otro proyecto innovador que rápidamente se consolidó fue la Copa Túnel, tanto en la rama masculina como femenina. La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol, presidida por Alejandro Schneider.
La articulación institucional entre ambas entidades resultó un éxito desde su primera edición y actualmente atraviesa su segunda temporada con una aceptación extraordinaria. El certamen no sólo fortaleció los vínculos deportivos entre ambas orillas del río Paraná, sino que además abrió la posibilidad de incorporar a otras ligas regionales en el futuro.
En materia deportiva, el trabajo desarrollado por los seleccionados juveniles también merece una mención especial. La preparación constante y el minucioso seguimiento de los talentos permitieron una destacada participación en los torneos organizados por la Federación Santafesina de Fútbol.
Del mismo modo, el fútbol femenino continúa consolidando su crecimiento con equipos protagonistas en las diferentes competencias provinciales y regionales, ratificando el compromiso de la Liga con la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la disciplina desde tremprana edad.
La categoría Senior constituye otro claro ejemplo de inclusión. Allí, los futbolistas de mayor edad encuentran un espacio para seguir disfrutando de la pasión por el deporte, manteniendo vigente ese vínculo inquebrantable con la pelota y la competencia.
Entre los avances más importantes de esta etapa histórica aparece también la implementación del Sistema COMET, una herramienta tecnológica de primer nivel que permite optimizar controles administrativos, registros y procesos deportivos, garantizando igualdad, transparencia y profesionalización para todos los clubes afiliados.
El presente encuentra a la Liga Santafesina transitando un camino de crecimiento sostenido, producto del esfuerzo compartido entre dirigentes, instituciones, deportistas, sponsors y organismos gubernamentales.
Precisamente, durante su visita a Diario El Litoral, el presidente Leandro Birollo destacó el compromiso de cada uno de los clubes que integran la Casa Madre y valoró el esfuerzo colectivo para continuar fortaleciendo a la institución.
Bajo la consigna "A la Liga la hacemos entre todos", el máximo dirigente agradeció el trabajo diario de la actual Comisión Directiva, el acompañamiento permanente de los sponsors y el apoyo de todas aquellas personas e instituciones que contribuyen al crecimiento de la entidad.
A 95 años de su nacimiento, la Liga Santafesina no sólo celebra una fecha histórica. Celebra un presente de realizaciones y un futuro cargado de desafíos.
Porque detrás de cada obra, de cada torneo, de cada capacitación y de cada niño o niña que comienza a jugar al fútbol, late el verdadero espíritu de una institución que sigue haciendo historia y que se consolida, año tras año, como la Liga más importante del interior del país.