95 años de historia y pasión

La Liga Santafesina celebra un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con el crecimiento del fútbol regional

La Liga Santafesina de Fútbol cumple este 24 de junio 95 años de vida institucional. Desde aquella histórica fundación de 1931 hasta la actualidad, la Casa Madre del fútbol santafesino se consolidó como una de las entidades deportivas más importantes del interior del país. Con una rica historia construida por dirigentes, clubes, jugadores y miles de protagonistas anónimos, la institución celebra un nuevo aniversario proyectándose hacia el futuro con un presente de crecimiento y desarrollo sostenido.