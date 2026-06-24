El 24 de junio de 1931 quedó grabado para siempre en la memoria deportiva de la ciudad de Santa Fe y la región. Aquel día nacía oficialmente la Liga Santafesina de Fútbol, una institución que con el paso del tiempo se transformaría en mucho más que una simple organizadora de torneos.
La Liga Santafesina celebra un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con el crecimiento del fútbol regional
La Liga Santafesina de Fútbol cumple este 24 de junio 95 años de vida institucional. Desde aquella histórica fundación de 1931 hasta la actualidad, la Casa Madre del fútbol santafesino se consolidó como una de las entidades deportivas más importantes del interior del país. Con una rica historia construida por dirigentes, clubes, jugadores y miles de protagonistas anónimos, la institución celebra un nuevo aniversario proyectándose hacia el futuro con un presente de crecimiento y desarrollo sostenido.
Noventa y cinco años después, la entidad continúa siendo un verdadero símbolo de pertenencia, identidad y desarrollo deportivo para miles de futbolistas, dirigentes, árbitros e hinchas.
La historia de la Liga Santafesina está íntimamente ligada al crecimiento del fútbol regional. Durante casi un siglo, la institución acompañó la evolución de los clubes, promovió competencias, fortaleció estructuras deportivas y se convirtió en una referencia ineludible para toda la provincia de Santa Fe.
La tradicional Casona de calle Corrientes continúa siendo el corazón institucional de la entidad. Desde allí se tomaron las decisiones más trascendentes de la historia liguista, se planificaron campeonatos, se discutieron reglamentos y se construyeron consensos que permitieron consolidar a la Liga como una de las más importantes del país.
A lo largo de estos 95 años fueron muchos los hombres que tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos de la institución. Algunos dejaron huellas imborrables por su gestión, otros atravesaron períodos complejos y varios se transformaron en auténticos referentes de la dirigencia deportiva regional. Todos, de una u otra manera, aportaron a la construcción de esta rica historia.
Dirigentes que marcaron el camino
Recordar a quienes ocuparon la presidencia significa también reconocer el esfuerzo y la dedicación de generaciones enteras de dirigentes que trabajaron desinteresadamente por el crecimiento del fútbol santafesino.
Entre los nombres más recordados aparece el de Rubén Caprio, quien condujo la institución durante doce años, entre 1973 y 1985, en una etapa de consolidación y fortalecimiento institucional. También resulta imposible no mencionar a Hipólito Montemurro, José Luis Dip, períodos durante el cual la Liga experimentó una importante expansión deportiva y organizativa.
Más cerca en el tiempo, Carlos Lanzaro encabezó la entidad entre 2008 y 2014, seguido por Axel Menor, quien estuvo al frente desde 2014 hasta 2019. Posteriormente llegaron las gestiones de Gustavo Pueyo, Leonidas Bonaveri y actualmente la de Leandro Birollo, quien desde 2024 conduce los destinos de la Casa Madre.
La nómina de presidentes refleja la continuidad institucional que caracterizó a la Liga Santafesina a lo largo de casi un siglo: Leandro Birollo (2024 - Actualidad); Leonidas Bonaveri (2022 - 2023); Gustavo Pueyo (2019 - 2021); Axel Menor (2014 - 2019); Carlos Lanzaro (2008 - 2014); Sergio Suárez (1994 - 2008).
Hipólito Montemurro (1988 - 1993); José Luis Dip (1985 - 1987); Rubén Caprio (1973 - 1985); Francisco Cueto (1970 - 1973); Antonio Barrionuevo (1969 - 1970); Ángel Piaggio (1964 - 1968); Alfredo Conde (1962 - 1963); Eloy Tomás Vulpetti (1956 - 1961); Santos Silva (1956); Manuel Picazo (1954 - 1955); Demetrio Pellatti (1953).
Detrás de cada nombre existe una historia particular, decisiones importantes y un legado que contribuyó a fortalecer la estructura institucional que hoy posee la Liga Santafesina.
Un presente de crecimiento y un futuro prometedor
Si la historia representa el orgullo, el presente constituye una de las mayores satisfacciones para la dirigencia actual. La Liga Santafesina atraviesa uno de los períodos de mayor crecimiento deportivo e institucional de las últimas décadas.
La incorporación y puesta en valor del predio Nery Alberto Pumpido significó un salto cualitativo fundamental. Ese espacio se convirtió en el principal escenario para el desarrollo de actividades deportivas, capacitaciones, encuentros y competencias que involucran a cientos de jóvenes y dirigentes durante todo el año.
Además, la constante expansión de las categorías masculinas y femeninas, el fortalecimiento del fútbol infantil, la capacitación permanente de árbitros y dirigentes, y la incorporación de nuevas instituciones demuestran la vitalidad de una Liga que no se detiene.
El crecimiento del fútbol femenino constituye otro de los grandes hitos recientes. Año tras año, la disciplina suma clubes, jugadoras y competencias, consolidando un proceso inclusivo que amplía horizontes y fortalece el desarrollo integral de la actividad.
A ello se suma la permanente participación de los clubes liguistas en competencias provinciales y nacionales, representando de la mejor manera al fútbol santafesino y reafirmando el prestigio ganado a lo largo de décadas.
Los 95 años encuentran a la Liga Santafesina con desafíos renovados, pero también con la experiencia acumulada de generaciones enteras que entendieron que el fútbol es mucho más que un deporte: es una herramienta de integración social, formación y construcción comunitaria.
Este nuevo aniversario invita a recordar a aquellos dirigentes que ya no están, a reconocer a quienes continúan aportando desde distintos lugares y a celebrar el esfuerzo cotidiano de los clubes, verdaderos pilares de la institución.
Noventa y cinco años después de aquella fundación de 1931, la Liga Santafesina de Fútbol continúa escribiendo páginas de una historia que se renueva cada fin de semana en cada cancha, en cada entrenamiento y en cada sueño de miles de chicos y chicas que encuentran en el fútbol una pasión capaz de unir generaciones.
La historia continúa. Y la Liga Santafesina sigue siendo, orgullosamente, la gran Casa Madre del fútbol regional.