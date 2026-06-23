Medallas y diplomas

El Concejo Municipal entregó los premios “Gol de mi ciudad”

Es la primera edición de este reconocimiento institucional que busca poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el talento de los y las futbolistas de nuestra ciudad. Fueron premiados nueve goleadores y goleadoras de distintas categorías de Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol.