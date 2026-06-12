Santa Fe ciudad

Del tope al congelamiento: concejales presentan una nueva propuesta para aliviar el costo del transporte

El proyecto busca mantener sin cambios la tarifa del transporte público hasta diciembre de 2026, luego de que el Ejecutivo no avanzará con la propuesta de los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernandez, para limitar los aumentos del boleto en función de la inflación y los salarios.