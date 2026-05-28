Durante la sesión de este jueves en el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, la concejala Jorgelina Mudallel volvió a reclamar el tratamiento preferencial del proyecto presentado junto al concejal Jorge Fernández para establecer un tope a los aumentos del boleto de colectivo. La iniciativa propone que las subas estén vinculadas a variables objetivas como el IPC y las paritarias salariales, evitando incrementos desmedidos que golpeen directamente el bolsillo de los santafesinos.
Mudallel cuestionó el aumento del colectivo y exigió tratar el tope del boleto en el Concejo
La concejala volvió a reclamar por la iniciativa presentada junto a Jorge Fernández para limitar las subas del boleto según variables salariales e inflación. Además, anticipó que, si el oficialismo bloquea el debate, impulsará un proyecto para retrotraer el valor.
Además, la edil acompañó el proyecto impulsado por la concejala Violeta Quiroz para que el Concejo vuelva a recuperar facultades en la determinación de la tarifa del transporte urbano.
“Presentamos el 5 de febrero un proyecto razonable, estudiado y paulatino. No plantea congelamientos intempestivos ni decisiones irresponsables. Busca establecer herramientas objetivas para que el boleto no aumente por encima de la capacidad real de pago de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Mudallel durante su intervención.
La concejala remarcó que “los santafesinos son rehenes de un sistema precario, sostenido sobre una licitación prorrogada desde 1995, donde nunca se discuten alternativas reales y la única respuesta siempre termina siendo trasladar el costo a la gente”.
En ese sentido, cuestionó la falta de debate sobre políticas de movilidad y recordó que la propia Municipalidad impulsó estudios junto a la UTN para analizar sistemas alternativos, sin que hasta el momento se conozcan resultados concretos.
“Hablan de movilidad de manera banal, mientras la gente se entera de los aumentos cuando apoya la SUBE arriba del colectivo. Anuncian incrementos un viernes a la noche y los vecinos descubren el lunes cuánto tienen que pagar para ir a trabajar. Eso es una falta de respeto”, expresó.
Mudallel también apuntó contra la actual gestión municipal y sostuvo que “hay una insensibilidad total del intendente y su equipo”, al tiempo que denunció “la extorsión permanente de empresas que condicionan cualquier discusión sobre el sistema de transporte”.
“Claramente no creo que ninguno de los funcionarios se tome un colectivo. Porque si lo hicieran, entenderían lo que significa depender todos los días de un servicio caro, malo, con malas frecuencias y que no resuelve la vida cotidiana”, afirmó.
La concejala advirtió además que, en caso de que el oficialismo continúe bloqueando el tratamiento del proyecto de tope al aumento del boleto, avanzará con una nueva iniciativa para retrotraer la tarifa al valor anterior y congelarla hasta diciembre.
“Si no nos dan la preferencia para tratar este proyecto razonable, vamos a pedir el acompañamiento de nuestros pares e iniciar una junta de firmas con la ciudadanía. Vamos a convocar a asociaciones, vecinales, clubes, organizaciones de usuarios y organizaciones sociales para respaldar una propuesta que defiende el bolsillo de la gente”, anunció.
Y agregó: “El paso siguiente, frente a la insensibilidad del intendente, la extorsión de las empresas y un sistema sostenido sobre prórrogas eternas, es avanzar con el proyecto que tengo en la mano para retrotraer el boleto al último valor y congelarlo hasta diciembre”.
Finalmente, Mudallel sostuvo que “el transporte público no puede seguir pensándose solamente desde la lógica de recaudar”.
Nuevo SEOM
Además, Mudallel insistió durante la sesión con el pedido de tratamiento preferencial para el proyecto que solicita una auditoría integral del nuevo SEOM por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. La iniciativa busca evaluar el impacto económico, jurídico y financiero del sistema de estacionamiento medido, así como la eliminación de mecanismos de control y seguimiento que, según advirtió la concejala, “debilitan la transparencia y el derecho de los usuarios”.
En ese marco, expresó que presentó un proyecto para ampliar el sistema de franquicias para frentistas a un perímetro de cinco cuadras alrededor del domicilio, ante los reiterados reclamos de vecinos que no logran utilizar los beneficios previstos por la ordenanza frente a sus viviendas. Mudallel cuestionó además las dificultades tecnológicas, la eliminación de opciones analógicas de carga, la brecha digital que afecta a muchos usuarios y el estado de las dársenas. “Mientras el transporte público continúa siendo deficiente, el municipio avanza simultáneamente con aumentos en el boleto y en el SEOM sin ofrecer alternativas reales de movilidad para los vecinos y vecinas de la ciudad”, sostuvo.
“Estamos hablando de personas que necesitan viajar para trabajar, estudiar o vivir. No de números fríos. Y mientras el servicio sigue siendo deficiente, lo único que aparece son nuevos aumentos, tanto en el boleto como en el SEOM. Por eso pedimos una reflexión y que empiecen a escuchar a los vecinos y vecinas de Santa Fe”, concluyó.