Ciudad de Santa Fe

Mudallel cuestionó el aumento del colectivo y exigió tratar el tope del boleto en el Concejo

La concejala volvió a reclamar por la iniciativa presentada junto a Jorge Fernández para limitar las subas del boleto según variables salariales e inflación. Además, anticipó que, si el oficialismo bloquea el debate, impulsará un proyecto para retrotraer el valor.