Primero aumentaron taxis y colectivos

Santa Fe: desde este sábado aumentaron las tarifas de los remises

La Municipalidad de Santa Fe dispuso una actualización que comenzó a regir desde la hora cero. La bajada de bandera cuesta 1.600 pesos y la ficha, 160 pesos. Argumentan que buscan evitar “desigualdades” entre los subsistemas de transporte urbano.