La Municipalidad de Santa Fe dispuso una actualización de las tarifas del servicio de remises que comenzó a regir desde la hora cero de este sábado 6 de junio. La medida fue establecida mediante la Resolución Municipal N° 365, del 3 de junio de 2026, en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 9.981.
Santa Fe: desde este sábado aumentaron las tarifas de los remises
La Municipalidad de Santa Fe dispuso una actualización que comenzó a regir desde la hora cero. La bajada de bandera cuesta 1.600 pesos y la ficha, 160 pesos. Argumentan que buscan evitar “desigualdades” entre los subsistemas de transporte urbano.
Según informó el Ejecutivo local, la modificación responde a la necesidad de mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado y a la evolución de los costos que impactan sobre la prestación del servicio.
De esta manera, la tarifa diurna, vigente entre las 6 y las 22 horas, tiene una bajada de bandera de 1.600 pesos, mientras que la ficha cada 130 metros cuesta 160 pesos.
Por su parte, la tarifa nocturna, que rige entre las 22 y las 6 horas, quedó fijada en 1.840 pesos para la bajada de bandera y 184 pesos para la ficha cada 130 metros.
Desde el municipio señalaron que el servicio de remises forma parte del sistema de transporte público regulado, por lo que resulta necesario mantener una relación de equidad con las tarifas del servicio de taxis. Además, recordaron que la actualización había sido solicitada oportunamente por la entidad que nuclea a los remiseros.
"La medida adoptada responde a criterios de razonabilidad y equilibrio con respecto al servicio de taxis. La coherencia en la actualización tarifaria evita posibles distorsiones o desigualdades dentro del sistema de transporte", indicaron desde la Municipalidad.
Antecedentes
La última actualización tarifaria de los remises en la ciudad había sido aplicada en junio de 2025, cuando la bajada de bandera diurna pasó a costar 1.200 pesos y la ficha 120 pesos. En aquel momento, el municipio justificó la medida por el incremento de los costos operativos y la necesidad de mantener la paridad con el servicio de taxis.
El nuevo cuadro tarifario implica una suba del 33,3% respecto de aquellos valores.
También aumentó el boleto de colectivos
La actualización de los remises se produce pocas semanas después del último incremento en el transporte urbano de pasajeros por colectivos. La Municipalidad autorizó en mayo una nueva suba del boleto, que llevó la tarifa plena a 2.111 pesos, mientras que los usuarios con tarjeta SUBE registrada abonan alrededor de 1.900 pesos mediante el sistema de boleto frecuente. El aumento fue fundamentado en el incremento de los costos salariales y del combustible.
Y el taxi
Cabe recordar también que en abril de este año, la Municipalidad autorizó un aumento del 29,71% para el servicio de taxis, aplicado en dos tramos. Desde el 11 de abril comenzaron a regir los valores actualmente vigentes: 1.600 pesos de bajada de bandera diurna y 160 pesos por ficha cada 130 metros, mientras que la tarifa nocturna quedó en 1.840 pesos de bajada de bandera y 184 pesos por ficha. Además, está previsto un segundo ajuste para julio, cuando la bajada de bandera diurna ascenderá a 1.790 pesos y la nocturna a 2.059 pesos.
Con estas medidas, el municipio busca sostener el funcionamiento de los distintos servicios de transporte urbano en un contexto de incremento de costos y reducción de subsidios nacionales al sector. Así las cosas, el mayor impacto pega duro una vez más en el bolsillo de los usuarios y vecinos de la ciudad, cuyo poder adquisitivo se ve cada día más diezmado.